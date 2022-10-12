為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    《南投》蔡培慧：全天托育 讓青年安心工作

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三）爭取青年支持，提出多項青年政策，要讓年輕人安居樂業，更要吸引外地青壯人口到南投發展。（記者佟振國攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三）爭取青年支持，提出多項青年政策，要讓年輕人安居樂業，更要吸引外地青壯人口到南投發展。（記者佟振國攝）

    2022/10/12 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨在南投市中興新村召開青年座談會，提出多項青年政策，包括針對不同產業提升就業創業條件，廣建社會住宅、提供廿四小時托育服務及興建國民運動館、共融公園，多管齊下，不僅要讓南投青年能安居樂業，更吸引外地青壯人口來南投發展。

    蔡培慧昨與青年朋友座談時表示，參與座談的青年有持續在南投就業，以及外漂返鄉青年，也有從外縣市到南投發展的年輕人，因此南投縣必須要有留住青年的本錢。

    提升就業創業條件 興建千戶社宅

    蔡培慧提出多項青年政策，包括針對不同產業提升就業創業條件，例如新設工業園區、引進工研院設置軟體科技研發基地，發展高科技服務產業聚落，同時進一步鼓勵產學合作，結合興大、暨大、雲科大、南開科大，建立各類軟體科技研發培育學程，以及創業基金、低利貸款，協助青年創新創業，為經濟帶來新的活力與動能。

    設六處國民運動館 十座特色共融公園

    蔡培慧強調，青年有多元就業機會之後，也要讓青年安心成家，未來持續在南投、草屯、埔里、竹山等四大鄉鎮興建一千戶社會住宅，設立六處國民運動館及十座特色遊戲共融公園，營造水環境改善計畫，建置親水遊憩空間，打造優質的居住環境。

    蔡培慧也指出，鑑於雙薪家庭普遍，提出廿四小時托育政策，就是要照顧須輪班工作或臨時有急事的家長，讓年輕父母無後顧之憂，安心打拚事業，同時建構保母媒合及幼兒園資訊平台，幼兒托育、就學安全由縣府把關，讓家長能夠安心放心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播