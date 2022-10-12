《南投》蔡培慧：全天托育 讓青年安心工作

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三）爭取青年支持，提出多項青年政策，要讓年輕人安居樂業，更要吸引外地青壯人口到南投發展。（記者佟振國攝）

2022/10/12 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨在南投市中興新村召開青年座談會，提出多項青年政策，包括針對不同產業提升就業創業條件，廣建社會住宅、提供廿四小時托育服務及興建國民運動館、共融公園，多管齊下，不僅要讓南投青年能安居樂業，更吸引外地青壯人口來南投發展。

蔡培慧昨與青年朋友座談時表示，參與座談的青年有持續在南投就業，以及外漂返鄉青年，也有從外縣市到南投發展的年輕人，因此南投縣必須要有留住青年的本錢。

提升就業創業條件 興建千戶社宅

蔡培慧提出多項青年政策，包括針對不同產業提升就業創業條件，例如新設工業園區、引進工研院設置軟體科技研發基地，發展高科技服務產業聚落，同時進一步鼓勵產學合作，結合興大、暨大、雲科大、南開科大，建立各類軟體科技研發培育學程，以及創業基金、低利貸款，協助青年創新創業，為經濟帶來新的活力與動能。

設六處國民運動館 十座特色共融公園

蔡培慧強調，青年有多元就業機會之後，也要讓青年安心成家，未來持續在南投、草屯、埔里、竹山等四大鄉鎮興建一千戶社會住宅，設立六處國民運動館及十座特色遊戲共融公園，營造水環境改善計畫，建置親水遊憩空間，打造優質的居住環境。

蔡培慧也指出，鑑於雙薪家庭普遍，提出廿四小時托育政策，就是要照顧須輪班工作或臨時有急事的家長，讓年輕父母無後顧之憂，安心打拚事業，同時建構保母媒合及幼兒園資訊平台，幼兒托育、就學安全由縣府把關，讓家長能夠安心放心。

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