《南投》車埕國小活化 舊校舍變身咖啡館

車埕國小廢校後活化舊校舍，拉皮重新裝修後，校舍已可見商場雛形。（記者劉濱銓攝）

2022/05/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區車埕遊憩區內的車埕國小，在廢校後由日月潭風景區管理處接手轉型成鐵道小學，為活化偌大校區，日管處委外標租改裝成商場與展場，並有首家路易莎咖啡進駐，外觀還保留舊校舍的日月潭與火車主題馬賽克牆，揉合新舊元素，再現車埕昔日風華。

廢校後整修成商場、展場

日管處表示，車埕國小位處車埕遊憩區門戶，自廢校後由管理處有償撥用活化校區，不僅將遊客中心從之前的車埕廣場遷移到校內，校舍也重新整修拉皮，並將部分教室打造成「車埕鐵道小學堂」，讓遊客一進到車埕，就能在此認識車埕的木業與鐵道歷史。

保留馬賽克牆融入車埕元素

惟廣大的校園與教室，除了遊客中心外，仍需引進展覽與商場活化，去年底標租委外經營，由車埕的廠商「林班道」得標規劃設計，目前校舍一樓規劃為商場，除了路易莎咖啡，也有手搖飲店家與賣場等。

二樓是展覽區，其中包括日月潭永續旅遊展，以及集集支線鐵道展示館，咖啡館與展館預計六月開幕，近期校舍活化已見商場雛形，吸引遊客駐足拍照。

廠商「林班道」表示，車埕的路易莎咖啡店，是南投濁水溪線第一家，也是全縣第二家，在活化舊校舍時，為展現車埕國小昔日面貌，保留舊馬賽克牆面，利用透光的窗戶設計，展現新舊融合之美，讓遊客能認識車埕歷史，預計月底前試營運。

日月潭風景區車埕遊憩區活化車埕國小舊校舍，除了改裝成商場，還有路易莎咖啡進駐，並保留昔日校舍馬賽克牆，展現新舊融合之美。（記者劉濱銓攝）

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