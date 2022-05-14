《南投》34所國小打疫苗 投縣無不良通報

南投縣安排週五在校接種兒童疫苗的有卅四所國小，草屯國小請家長在旁陪伴孩子。（草屯國小提供）

2022/05/14 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣六至十一歲兒童接種莫德納疫苗，上週五開打以來，有三十四校選在昨日接種，家長同意接種率近兩成。有學校透露，有的家長在集中接種日前，就先帶孩子到診所打疫苗。教育處表示，到昨日為止，未接獲學校通報有學生打疫苗後出現身體不適症狀。縣衛生局昨日也公布廿二家可開立處方箋取得「清冠一號」用藥的中醫診所，詳情https://reurl.cc/8oj5db查詢。

本週同意學生接種佔兩成

南投縣本週有四十所國小學童在校接種疫苗，家長同意接種的學生有一二九七人，同意率近兩成，四十校有三十四校選在昨日接種，週六、日家長就可以在家陪伴、觀察孩子有無出現副作用。

昨日安排在校集中接種的草屯國小，校方貼心地請家長到校陪伴孩子打疫苗，讓小朋友安心不少。該校家長會榮譽會長李政峰說，有五十名以上學生，已先由家長帶往診所接種疫苗，希望早打早有保護力，也可陪伴觀察孩子的反應。

廿二家中醫院所備有「清冠一號」

南投縣昨日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診三一七例，全縣累計確診二五二九人。縣衛生局表示，確診民眾除由西醫治療，也可透過中醫師開立處方箋取得「清冠一號」用藥，南投市、草屯、埔里、竹山以及水里共廿二家中醫院所備有藥物，患者可利用通訊診療，委託親友領藥，提醒民眾若未染疫絕不可當成保健食品服用。

草屯國小在活動中心安排接種疫苗，每位小朋友旁邊都有家長陪伴。 （草屯國小提供）

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