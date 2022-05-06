台21線區間測速 首週取締109件

五月三日抓到超速一○一公里。（記者劉濱銓翻攝）

2022/05/06 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕台廿一線埔里至日月潭的雙向區間測速照相系統，上個月廿五日開拍，限速六十公里，執行一週取締超速已一○九件，違規率○‧二％，並以日月潭往埔里的下坡路段較多，本月三日還有取締最高超速一○一公里，警方表示，觀察區間測速路段還未有塞車狀況，之後會持續關注、滾動檢討。

限速60公里 最高開到101公里

南投縣首座區間測速，位在台廿一線埔里鎮桃米一路往魚池鄉的大雁隧道，全長二‧八公里，該路段因多彎與斜坡，常因超速發生事故，甚至頻傳死亡車禍，過去警方以定點方式取締，但仍無法有效減少事故，為此才設置區間測速，提醒用路人減速。

日月潭往埔里下坡 超速較多

警方說，用路人歷經三個月宣導期，開拍後平均車速五十八公里，有維持在六十公里限速，以四月廿五日至五月一日首週執行來看，平均每天雙向七○五一車次，一週約有四‧九萬車次，統計超速一○九件，違規率○‧二％，並以魚池日月潭往埔里的下坡路段超速較多，研判是下坡車速自然加快所致，埔里往魚池的上坡路段超速較少，現階段尚無塞車狀況。

在地民眾說，宣導期過後，大家都怕超速傷荷包，因此加速都很謹慎，有次從埔里往魚池的上坡，車速五十公里就輕易超過沿路車輛，下坡則要頻踩煞車，否則很容易超過六十公里，由於最近疫情升溫，車流量較少，後續是否會出現塞車，仍需進一步觀察。

台廿一線埔里往日月潭的區間測速開拍，取締一週以來超速一○九件。（記者劉濱銓攝）

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