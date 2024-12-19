南投某國中校長口出「笨蛋」霸凌學生 家長縣府拉布條抗議要求撤換

南投縣某國中校長，被指控口出「笨蛋、白癡」涉嫌言語霸凌，學生家長到南投縣政府前拉白布條抗議。（記者劉濱銓攝）

2024/12/19 15:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕家長爆料南投縣某國中校長在朝會時公然講學生會考成績4C或5C，就是「笨蛋、白癡」涉嫌言語霸凌，反映至國教署、南投縣政府都沒下文，今到縣府前拉白布條抗議，要求校長下台；縣府教育處接獲陳情時表示，已有進行調查，待事件釐清後，就會依法考核處置。

該校家長會長今帶著校內家長到縣府前抗議，指控校長竟在公眾場合，稱會考成績4C或5C的人就是笨蛋，家長不滿表示，校長措辭、領導不當，說出的話霸凌到學生，也等同霸凌家長，原本應該鼓勵學生的校長，竟口出穢言，讓人無法接受。

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另有家長代表稱，上個月就向國教署、南投縣政府陳情，但時隔快1個月，卻未對學生進行訪談，質疑吃案以致遲無下文。

對此，當事校長回應，並無在朝會向學生說「笨蛋、白癡」，但坦言有學生曾私下來聊天，他為鼓勵學生，若模擬考成績不佳，會勉勵他們說，「像你們這麼聰明，考這樣的成績還要加油」、「像5C這樣的分數，不是應該有的表現」，過程中可能有講到考出「這種白癡的分數」字眼，但絕無對成績5C的學生說過這種話。

由於聊天的話題很廣，且都是私下談話，現卻爆出爭議，懷疑是私下對話遭人斷章取義，但這並非他的本意，有關發言不當，並造成學生、家長、外界感受不佳，他深感抱歉，未來也會反思檢討，修正用字遣詞。

教育處回應，該事件收到陳情案就展開調查，絕無家長所稱「毫無下文」，經了解，縣府督學已訪談相關學生，且為掌握事件全貌，也對其他學生進行抽樣訪談，只是訪談到的剛好不是該家長的孩子，才會被誤解是遭冷處理，並強調，針對該事件會先釐清原委，並輔導校內學生，若查證屬實，就會以「校長成績考核辦法」議處該名校長。

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