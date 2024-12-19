清境農場推清境限定販售「番茄喃咪」零嘴

退輔會清境農推出清境限定販售的「番茄喃咪」口味的零嘴。（退輔會清境農場提供）

2024/12/19 12:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉退輔會清境農場以草原風光、綿羊秀聞名，早年滇緬義胞在此落地生根，也帶來少數民族飲食與節慶文化，其中「番茄喃咪」是容易製作又非常可口的蘸醬，是家家戶戶餐桌上不可少的美味，清境農場特別與老牌零食廠合作，今天正式推出清境限定販售「番茄喃咪」口味零嘴，搶攻消費者求新求變的味蕾。

退輔會清境農場副場長王仁助表示，雲南各族人的餐桌離不開「蘸水」，就是醬料的意思，在傣族語中稱為「喃咪」，製作的材料有番茄、辣椒、蒜頭，以炭火烤過去掉外皮，再加入鹽、刺芫荽、蔥花等香料一起搗碎研磨，並與蔬菜蘸著吃，就是美味的「蕃茄喃咪」，先前清境火把節活動有舉辦「番茄喃咪」的DIY教學，目前網站上也有相關簡易製作影片，讓民眾輕鬆在家製作美味蘸醬。

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王仁助表示，為推動社區共融與行銷在地產業與文化，清境農場也與老牌零食業者合作，推出清境限定販售的「番茄喃咪」口味零嘴，微酸的番茄搭配多種辛香料的清香，搶攻消費者求新求變的味蕾，也讓更多人認識滇緬少數民族的特色美食與飲食文化。

「番茄喃咪」口味的零嘴只在清境農場販售。（退輔會清境農場提供）

於清境農場限定販售的「番茄喃咪」風味的零嘴，可愛的羊咩咩外包裝也非常吸睛。（退輔會清境農場提供）

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