南投推動食農教育田間實作 成果展秀「農民帶路」更有溫度

南投食農教育成果展，青農現場設攤展售農產品。（記者張協昇攝）

2024/12/17 19:19

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府輔導縣農會及13鄉鎮市農會、南投縣青農聯誼會，響應推廣食農教育，今年在每個鄉鎮市設置1處食農教育場域，並舉辦16場包括田間實作、茶文化體驗及市集推廣等接地氣的食農教育活動，今（17日）在縣府舉辦成果展，呈現南投農業多樣性與地方特色。

南投縣「青農領航 食農飛翔」食農教育計畫成果展，由縣府農業處長蘇瑞祥主持，青農現場設攤展售茶、菇、百香果、香蕉、草莓、檸檬等在地擁有完整生產履歷的優質農產，包括縣議員林憶如、張秀枝及縣農會總幹事曾明瑞都出席。

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蘇瑞祥表示，從2022年中央訂定發布施行食農教育法後，縣府積極響應成立食農教育推動委員會，今年完成在13鄉鎮設立食農教育種子場域的目標，呈現各鄉鎮市的農業特色，從茶葉到水果、從有機蔬菜到特產加工品，讓參與農友與消費者全面了解南投農業的多樣性。

蘇瑞祥指出，縣府並輔導南投縣青農聯誼會透過舉辦16場次的食農教育活動，由青農帶領民眾深度體驗，分享實際耕作經驗及農產品知識，增強參與者對農業的認識與共鳴，透過此一「農民帶路」的推廣模式，成功讓食農教育更接地氣、更有溫度，同時結合在地文化，不僅展示農業產品，還融入地方歷史、飲食文化及產業故事，明年度食農教育推動經費並將增加為300萬元，讓更多人認識南投在地農業及其背後的價值，透過活動帶動農產品銷售，促進農業產值提升。

南投縣政府執行「青農領航 食農飛翔」食農教育計畫，17日在縣府舉行成果展記者會，相關單位高舉成果標語牌。（南投縣政府提供）

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