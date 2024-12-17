為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投推動食農教育田間實作 成果展秀「農民帶路」更有溫度

    南投食農教育成果展，青農現場設攤展售農產品。（記者張協昇攝）

    南投食農教育成果展，青農現場設攤展售農產品。（記者張協昇攝）

    2024/12/17 19:19

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府輔導縣農會及13鄉鎮市農會、南投縣青農聯誼會，響應推廣食農教育，今年在每個鄉鎮市設置1處食農教育場域，並舉辦16場包括田間實作、茶文化體驗及市集推廣等接地氣的食農教育活動，今（17日）在縣府舉辦成果展，呈現南投農業多樣性與地方特色。

    南投縣「青農領航 食農飛翔」食農教育計畫成果展，由縣府農業處長蘇瑞祥主持，青農現場設攤展售茶、菇、百香果、香蕉、草莓、檸檬等在地擁有完整生產履歷的優質農產，包括縣議員林憶如、張秀枝及縣農會總幹事曾明瑞都出席。

    蘇瑞祥表示，從2022年中央訂定發布施行食農教育法後，縣府積極響應成立食農教育推動委員會，今年完成在13鄉鎮設立食農教育種子場域的目標，呈現各鄉鎮市的農業特色，從茶葉到水果、從有機蔬菜到特產加工品，讓參與農友與消費者全面了解南投農業的多樣性。

    蘇瑞祥指出，縣府並輔導南投縣青農聯誼會透過舉辦16場次的食農教育活動，由青農帶領民眾深度體驗，分享實際耕作經驗及農產品知識，增強參與者對農業的認識與共鳴，透過此一「農民帶路」的推廣模式，成功讓食農教育更接地氣、更有溫度，同時結合在地文化，不僅展示農業產品，還融入地方歷史、飲食文化及產業故事，明年度食農教育推動經費並將增加為300萬元，讓更多人認識南投在地農業及其背後的價值，透過活動帶動農產品銷售，促進農業產值提升。

    南投縣政府執行「青農領航 食農飛翔」食農教育計畫，17日在縣府舉行成果展記者會，相關單位高舉成果標語牌。（南投縣政府提供）

    南投縣政府執行「青農領航 食農飛翔」食農教育計畫，17日在縣府舉行成果展記者會，相關單位高舉成果標語牌。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播