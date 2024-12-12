為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    坎坷少年遭父否認親子關係、舅舅猥褻毆打 獲延長安置

    南投地院以身世坎坷之16歲少年的安全考量，准予南投縣府延長安置。（記者陳鳳麗攝）

    南投地院以身世坎坷之16歲少年的安全考量，准予南投縣府延長安置。（記者陳鳳麗攝）

    2024/12/12 10:50

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一名16歲少年，母親病逝後與外婆、舅舅同住，但遭舅舅多次酒後摸胸猥褻並毆打，南投縣府予以安置保護，其舅被南投檢方起訴，目前還在司法審理中，而生父則指少年非他血親，去年就提起否認親子之訴，在無親人可依靠下，南投縣府向南投地院聲請延長安置3個月獲准，少年得以繼續受到安置保護，安心生活。

    該名16歲少年身世坎坷，去年母親病逝後，父親即以少年非他血親，向法院提起否認親子之訴，少年當時即被南投縣府安置，今年6月結束安置後，由其外婆接去同住照顧。但今年8月社工進行訪視時，少年告知他的舅舅多次酒後摸其胸部猥褻，且曾半夜將他叫起，對著他的臉部毆打，社工後來報警，少年的舅舅被移送法辦，南投地檢署也提起公訴，目前該案還在法院審理中。

    少年告狀舅舅猥褻和毆打他，外婆不能諒解，且舅舅也還與外婆同住，其安置時間到上月底期滿，現實狀況不允許再回到外婆家，而他的父親則因提起否認親子之訴，認為少年不是他的孩子，接回同住的意願低，南投縣府為了保護少年，向南投地院聲請延長安置，法官考量少年還無法保護自己，為了其最佳利益，近日准予延長安置。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播