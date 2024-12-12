坎坷少年遭父否認親子關係、舅舅猥褻毆打 獲延長安置

南投地院以身世坎坷之16歲少年的安全考量，准予南投縣府延長安置。（記者陳鳳麗攝）

2024/12/12 10:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一名16歲少年，母親病逝後與外婆、舅舅同住，但遭舅舅多次酒後摸胸猥褻並毆打，南投縣府予以安置保護，其舅被南投檢方起訴，目前還在司法審理中，而生父則指少年非他血親，去年就提起否認親子之訴，在無親人可依靠下，南投縣府向南投地院聲請延長安置3個月獲准，少年得以繼續受到安置保護，安心生活。

該名16歲少年身世坎坷，去年母親病逝後，父親即以少年非他血親，向法院提起否認親子之訴，少年當時即被南投縣府安置，今年6月結束安置後，由其外婆接去同住照顧。但今年8月社工進行訪視時，少年告知他的舅舅多次酒後摸其胸部猥褻，且曾半夜將他叫起，對著他的臉部毆打，社工後來報警，少年的舅舅被移送法辦，南投地檢署也提起公訴，目前該案還在法院審理中。

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少年告狀舅舅猥褻和毆打他，外婆不能諒解，且舅舅也還與外婆同住，其安置時間到上月底期滿，現實狀況不允許再回到外婆家，而他的父親則因提起否認親子之訴，認為少年不是他的孩子，接回同住的意願低，南投縣府為了保護少年，向南投地院聲請延長安置，法官考量少年還無法保護自己，為了其最佳利益，近日准予延長安置。

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