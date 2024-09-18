合歡山鳶峰停車場傳也將收費 投縣府：只要業者提出計畫核可

合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等4座停車場已採停車收費措施。（資料照）

2024/09/18 17:31

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山武嶺等4座停車場已採取停車收費措施，最近南投縣政府所轄的鳶峰停車場也傳將跟進收費，縣府觀光處表示，鳶峰遊客中心已委外經營管理，也包括停車場的管理維護，若業者要收費，只要提出適切的計畫送審核可，但考量鳶峰也在合歡山暗空公園範圍內，相關硬體設施仍必須考量光害問題，以免影響觀星品質。

合歡山因有台14甲線公路抵達，屬易親近的高海拔山區，也是熱門觀光旅遊、登山景點，近幾年更成立暗空公園，成為觀星重要據點，為避免高山地區有限停車空間遭不當占用，今年4月起包括林業保育署南投分署所轄的昆陽、武嶺、合歡山莊停車場，以及太魯閣國家公園管理處所轄的小風口停車場，均採取停車收費措施，整個大合歡山地區僅存南投縣府管轄的鳶峰遊客中心停車場還能免費停，大約有30個停車格可停放中巴與一般小型車。

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最近網傳鳶峰停車場也將跟進收費的消息，進一步詢問業者確有收費的意願與計畫，縣府觀光處對此也表示，鳶峰遊客中心已委外經營管理，契約內容包括停車場的管理維護，業者可自行評估是否收費以利營運管理，但目前尚未收到業者提交相關計畫書，包括收費時段、收費金額、繳費方式等細部項目。

觀光處指出，由於合歡山暗空公園重視光害問題，目前也會根據已實施收費停車場硬體設施運作情形加以評估，先前天文團體關切車牌辨識系統減光等問題，日後也會嚴格審查，避免影響合歡山暗空公園的觀星品質。

合歡山鳶峰遊客中心已由縣府委外經營管理。（記者佟振國攝）

合歡山暗空公園鳶峰遊客中心停車場入口先前已設置停車管理設施，網傳未來也將跟進收費。（圖由鳶峰遊客中心提供）

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