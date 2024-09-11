南投縣這所小學轉型揭牌 不靠附屬機關校名就落落長

南投縣第3所原住民族實驗學校-南豐德固達雅賽德克族民族小學，不靠附屬在機關或大學之下，校名就長達14字。（南投縣府提供）

2024/09/11 16:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台最長校名曾在網路引發討論，其中最長達31字，這些長校名的學校皆因附屬在大學或機關之下，而今天轉型揭牌的南投縣仁愛鄉南豐德固達雅賽德克族民族小學，去掉縣、鄉名，校名即多達14字，而這所名字超長的學校，是縣內第3所原住民族實驗學校，也是第一所將語群名字放入校名的學校。

引發討論的落落長校名，去年9月曾有網友把其孩子就讀幼兒園全名寫出，網友全看傻眼，大呼「你家娃兒贏了！」因為這家幼兒園全名為「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局聯苑員工子女非營利幼兒園」，校名多達31個字。

網友熱烈討論的長校名學校，皆為國立大學或科學園區等機關的附屬學校，南投縣今天揭牌的「南豐德固達雅賽德克族民族小學」，不用附屬在機關學校之下，本身就多達14個字，若再加上「南投縣」，校名則增為17字。

位在南投縣仁愛鄉的「南豐德固達雅賽德克族民族小學」，是南投縣繼仁愛鄉都達、信義鄉久美國小之後，第3所原住民族實驗學校，是由縣立南豐國小轉型，今天由縣府教育處長王淑玲等人揭牌。

校名長達14個字的該校，學生是賽德克族原住民，且該部落屬德固達雅語群，因為同鄉有另一所賽德克族實驗學校「都達國小」，因此由地方與學校討論後將族語語群的名字放入校名，並在原住民族名之前。另外由於該實驗學校是由南豐國小轉型，也保留原校名「南豐」，因此才有了「南豐德固達雅賽德克族民族小學」的新校名。

南豐德固達雅賽德克族民族小學，若再加「南投縣」，校名長達17字。（南投縣府提供）

南豐國小轉型為實驗學校，校名長達14字，11日揭牌前由耆老祈福。（南投縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法