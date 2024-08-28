男掛假車牌趴趴走！國道過路費和違規「嫁禍」真車主

林男借女性友人車子，開到車子號牌被註銷，上網買假車牌，真車牌車主憑添17筆國道過路費，還多了一次交通違規被告發。此為假車牌示意照。（資料照）

2024/08/28 08:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕林姓男子車牌被註銷，懸掛網購假車牌在中部跑來跑去，真車牌的車主1個多月增加了17筆國道ETC過路費，林男後來把車借簡姓友人開，簡男把車停在私人租賃停車位，車位主人請警方聯絡車主移車，一聯絡才讓掛假車牌露餡，南投地院將林男依行使偽造特種文書罪，判處拘役30日。

南投縣林姓男子跟女性友人借車，後來車子因故號牌被註銷，林男去年6月上網用5000元購買假車牌懸掛，去年7、8月間還開著車在南投、彰化、台中奔來跑去，當中還經過國道3號17次，讓真車牌的女性車主在不知情的情況下，被ETC扣了17筆過路費，合計1074元。而林男這段期間在彰化還有一次交通違規，真車牌的車主也無辜被警方告發。

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在真車牌主人還未收到交通罰單前，林男的簡姓友人跟他借車，當天開到南投市區某處，把車子佔停在私人租賃車位，租該車位的人發現車位被佔停，打110請警方聯絡該車主移車，警方依車牌聯絡到車主，結果住在外縣市的真車主一頭霧水，表示她的車都在北部，警方到簡男佔停處查看，才發現車子掛的是假車牌，終於讓林男懸掛假車牌的事露餡。而經警方查詢，真車牌車主被「嫁禍」交通違規外，而且憑添1074元的國道過路費。

林男懸掛假車牌，不只要罰款，而且觸法被移送法辦，南投地院法官近日將他依行使偽造特種文書罪名，判處拘役30日。

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