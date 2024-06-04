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恥度無下限！省20元停車費 武嶺停車場直擊機車騎士集體逃票

合歡山武嶺停車場實施停車收費，針對汽、機車車種不同，規劃不同的進、出場動線及繳費方式。（記者佟振國攝）

合歡山武嶺停車場實施停車收費，針對汽、機車車種不同，規劃不同的進、出場動線及繳費方式。（記者佟振國攝）

2024/06/04 17:01

〔記者佟振國／南投報導〕這款公德心！合歡山武嶺重要停車場已實施停車收費，但今天清晨5點多武嶺停車場則出現機車騎士集體逃票行為，過程全被附近遊客拍下，事後業者調閱停車場監視器揪出16人做出不當行為，民眾也痛批為省20元停車費真的是「恥度」無下限。

為提升停車場周轉率並避免停車位遭不當占用，林業保育署南投分署所管轄的合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場，已在今年4月正式實施停車收費措施，汽車週一至週四不含例假日每小時50元，週五至週日含例假日每小時60元，單日最高300元，機車則採計次收費，每次20元。

今天清晨約5點30分，武嶺停車場則是有10多名機車騎士要離場時，竟不走機車繳費出口通道，而是走汽車的出場動線，人車硬從汽車防撞桿的狹小縫隙旁魚貫通過，集體逃票行為全被附近遊客拍下，直呼真的太離譜，為了省下20元停車費可以毫無羞恥與道德。

停車場監視器則令騎士的逃票行為無所遁形，事後停車場業者調出監視器畫面，確認有16位機車騎士違規走汽車通道方式逃票。

歐特儀公司總經理李世珍則表示，公司對於民眾違規逃票行為表示遺憾，尤其今天受天候影響，合歡山降雨起濃霧，視線不佳，民眾的逃票行為已對場內交通造成影響，甚至可能危及自身及他人的安全，如果因此造成停車場設備受損，也必須負起毀損責任，呼籲民眾遵守停車場使用規範，莫存僥倖心態，否則影響安全與出遊心情，得不償失。

今天清晨5點多，合歡山武嶺停車場有多名機車騎士走汽車離場通道避開汽車防撞桿，集體逃票。（民眾提供）

今天清晨5點多，合歡山武嶺停車場有多名機車騎士走汽車離場通道避開汽車防撞桿，集體逃票。（民眾提供）

合歡山武嶺等停車場已採取停車收費措施，機車採計次收費，每次20元，圖為機車離場繳費通道。（記者佟振國攝）

合歡山武嶺等停車場已採取停車收費措施，機車採計次收費，每次20元，圖為機車離場繳費通道。（記者佟振國攝）

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