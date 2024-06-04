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南投議員陳宜君 促縣府帶頭禁用一次性餐具

南投縣埔里福興溫泉區日前舉辦世界地球日活動，現場提供餐具租借服務，減少垃圾產生。（圖由南投縣政府提供）

南投縣埔里福興溫泉區日前舉辦世界地球日活動，現場提供餐具租借服務，減少垃圾產生。（圖由南投縣政府提供）

2024/06/04 15:47

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化爐，目前縣內垃圾累積堆置26萬噸，議員陳宜君4日在議會提案，要求縣府各局處未來辦活動時，帶頭禁用一次性餐具，鼓勵民眾自備環保餐具，並在活動中提供餐具租借服務，以落實垃圾源頭減量目標。

陳宜君表示，南投縣因為沒有自己的垃圾去化設施，累積堆置26萬噸的垃圾去向，成為縣民最關切的議題，縣府除規劃施設焚化爐等去化設施，應加強推動垃圾源頭減量，並為民眾表率，各局處在舉辦大型活動中應禁用一次性餐具，以獎勵方式鼓勵民眾自備環保餐具參加活動，並在活動中提供餐具租借服務，才能達到上行下效的成果。

陳宜君強調，以日前縣府觀光處、農業處、環保局在埔里福興溫泉區舉辦的世界地球日活動為例，即有7成的民眾自備餐具，加上現場提供餐具租借服務，活動結束後現場幾乎沒有垃圾，由於縣府每年編列不少經費用來外運處理垃圾，倒不如把部份的錢省下來辦理餐具租借服務等垃圾減量等工作上，落實源頭垃圾減量，進而推廣到民間辦理，以改善垃圾大量堆置問題。

議長何勝豐也指出，由於南投縣沒有焚化爐，垃圾問題是目前最令人頭痛且迫切需要解決的問題，由於垃圾外運其他縣市焚化處理，要看他人臉色，每逢外縣市焚化爐歲修或地方反對，縣內垃圾即大量堆置，因此他要求縣府儘速找到最合適地點，加快腳步規劃施設焚化爐等垃圾去化設施，但必須與民眾好好溝通及做好回饋，且開工及設備也都一定要達到標準，以根本解決縣內垃圾問題。

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