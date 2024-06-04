為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

暨大附中陳麒伍身患罕病仍積極進取 還完成昆蟲觀察專書

患有裘馨氏肌肉萎縮症的陳麒伍熱愛觀察記錄昆蟲生態，將觀察記錄成果與心情點滴集結成書《甲蟲少年的蛹室與永世》。（記者佟振國攝）

患有裘馨氏肌肉萎縮症的陳麒伍熱愛觀察記錄昆蟲生態，將觀察記錄成果與心情點滴集結成書《甲蟲少年的蛹室與永世》。（記者佟振國攝）

2024/06/04 13:28

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨大附中今天舉行畢業典禮，其中「生命教育獎」特別頒給身患罕見疾病裘馨氏肌肉萎縮症的陳麒伍，本該是青春活力的少年，發病後他的世界剩下輪椅，但他仍積極進取，用已極不靈活的雙手記錄昆蟲的成長蛻變與日常心情點滴，在畢業前夕完成《甲蟲少年的蛹室與永世》新書發表，也自勉縱使生命中有諸多不圓滿，也要全心全意活在當下！

陳麒伍患有罕見疾病裘馨氐肌肉萎縮症，根據醫學文獻與研究，該症影響人體肌肉蛋白質組成的完整性，導致骨骼肌、平滑肌、心肌等皆會受影響最終死亡，平均年齡約20餘歲。

陳麒伍讀幼兒園時即因走路不穩常跌倒，國小一年級檢查確定罹患該症，肌肉力量日益惡化，四肢逐步喪失自主能力，12歲起完全依靠電動輪椅代步，父親陳璽合為此辭去藥廠工作全心照料，護理師母親則擔起家計，妹妹也是哥哥的居家小幫手，一家人齊心對抗病魔。

逆境並沒有讓陳麒伍屈服，他發現了生命中的桃花源昆蟲世界，透過探索大自然，結識更多同好，縱使行動不便，父親常陪他到戶外實地觀察，校園中也常見師生一起尋找昆蟲的身影，導師余美穎即笑稱從前是非常懼怕蟲蟲的人，透過麒伍的引領讓她能仔細觀察昆蟲之美，也教會她許多事情，他們可說是彼此的老師。

陳麒伍感於昆蟲的一生雖然短暫，例如蝴蝶經歷卵、幼蟲、蛹，最終羽化成美麗蝴蝶，如同他的人生雖短，但也要盡其所能發光發熱，也將最愛的甲蟲當成身穿堅硬鎧甲的勇士，勇敢面對逆境。

儘管提筆寫字已非常困難，陳麒伍仍隨身攜帶一本小冊子，除了對昆蟲世界的觀察記錄，也將日常心情點滴收錄其中集結成書《甲蟲少年的蛹室與永世》，校方特別在畢業前夕為他舉辦新書發表會。

鎮長廖志城表示，看到病中仍發奮向上的麒伍深受感動，公所也計劃加印這本勵志小品於圖書館供民眾閱覽及贈送鎮內學校，鼓勵更多學子。

暨大附中校長黃方伯也說，麒伍雖患罕見疾病，仍樂觀進取，不畏逆境善用時間用心學習，獲頒生命教育獎當之無愧。

暨大附中陳麒伍（左）獲頒生命教育獎，埔里鎮長廖志城前往祝賀，也將加印其著作，以其勵志歷程鼓勵更多學子。（記者佟振國攝）

暨大附中陳麒伍（左）獲頒生命教育獎，埔里鎮長廖志城前往祝賀，也將加印其著作，以其勵志歷程鼓勵更多學子。（記者佟振國攝）

暨大附中今天舉行畢業典禮，壓軸的生命教育獎由患有裘馨氐肌肉萎縮症的陳麒伍獲得。（記者佟振國攝）

暨大附中今天舉行畢業典禮，壓軸的生命教育獎由患有裘馨氐肌肉萎縮症的陳麒伍獲得。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
生命教育獎》真的拚命！車禍重創腦部失右眼 他終完成高中學業
2019/06/03 11:39

生命教育獎》真的拚命！車禍重創腦部失右眼 他終完成高中學業
畢業一起上台領「生命教育獎」 花蓮女中這段友誼好動人
2018/05/30 16:22

畢業一起上台領「生命教育獎」 花蓮女中這段友誼好動人

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
偏鄉助小農、社區伴長者 新北5校獲生命教育特色學校獎
2019/09/14 15:58

偏鄉助小農、社區伴長者 新北5校獲生命教育特色學校獎

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播