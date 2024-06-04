暨大附中陳麒伍身患罕病仍積極進取 還完成昆蟲觀察專書

患有裘馨氏肌肉萎縮症的陳麒伍熱愛觀察記錄昆蟲生態，將觀察記錄成果與心情點滴集結成書《甲蟲少年的蛹室與永世》。（記者佟振國攝）

2024/06/04 13:28

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨大附中今天舉行畢業典禮，其中「生命教育獎」特別頒給身患罕見疾病裘馨氏肌肉萎縮症的陳麒伍，本該是青春活力的少年，發病後他的世界剩下輪椅，但他仍積極進取，用已極不靈活的雙手記錄昆蟲的成長蛻變與日常心情點滴，在畢業前夕完成《甲蟲少年的蛹室與永世》新書發表，也自勉縱使生命中有諸多不圓滿，也要全心全意活在當下！

陳麒伍患有罕見疾病裘馨氐肌肉萎縮症，根據醫學文獻與研究，該症影響人體肌肉蛋白質組成的完整性，導致骨骼肌、平滑肌、心肌等皆會受影響最終死亡，平均年齡約20餘歲。

陳麒伍讀幼兒園時即因走路不穩常跌倒，國小一年級檢查確定罹患該症，肌肉力量日益惡化，四肢逐步喪失自主能力，12歲起完全依靠電動輪椅代步，父親陳璽合為此辭去藥廠工作全心照料，護理師母親則擔起家計，妹妹也是哥哥的居家小幫手，一家人齊心對抗病魔。

逆境並沒有讓陳麒伍屈服，他發現了生命中的桃花源昆蟲世界，透過探索大自然，結識更多同好，縱使行動不便，父親常陪他到戶外實地觀察，校園中也常見師生一起尋找昆蟲的身影，導師余美穎即笑稱從前是非常懼怕蟲蟲的人，透過麒伍的引領讓她能仔細觀察昆蟲之美，也教會她許多事情，他們可說是彼此的老師。

陳麒伍感於昆蟲的一生雖然短暫，例如蝴蝶經歷卵、幼蟲、蛹，最終羽化成美麗蝴蝶，如同他的人生雖短，但也要盡其所能發光發熱，也將最愛的甲蟲當成身穿堅硬鎧甲的勇士，勇敢面對逆境。

儘管提筆寫字已非常困難，陳麒伍仍隨身攜帶一本小冊子，除了對昆蟲世界的觀察記錄，也將日常心情點滴收錄其中集結成書《甲蟲少年的蛹室與永世》，校方特別在畢業前夕為他舉辦新書發表會。

鎮長廖志城表示，看到病中仍發奮向上的麒伍深受感動，公所也計劃加印這本勵志小品於圖書館供民眾閱覽及贈送鎮內學校，鼓勵更多學子。

暨大附中校長黃方伯也說，麒伍雖患罕見疾病，仍樂觀進取，不畏逆境善用時間用心學習，獲頒生命教育獎當之無愧。

暨大附中陳麒伍（左）獲頒生命教育獎，埔里鎮長廖志城前往祝賀，也將加印其著作，以其勵志歷程鼓勵更多學子。（記者佟振國攝）

暨大附中今天舉行畢業典禮，壓軸的生命教育獎由患有裘馨氐肌肉萎縮症的陳麒伍獲得。（記者佟振國攝）

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