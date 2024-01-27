為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

南投縣8分局長6人異動 轄內「第一大分局」分局長未動原因曝

南投縣警察局南投分局長胡淑淨（中）表揚金融機構防詐有功人員後一起合照。（資料照，南投警分局提供）

南投縣警察局南投分局長胡淑淨（中）表揚金融機構防詐有功人員後一起合照。（資料照，南投警分局提供）

2024/01/27 10:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局轄下共有8個分局，根據警政署發布最新一波分局長異動名單，縣內有6位分局長異動，也是總統大選以來調整幅度來最大的一次，但縣內素有「第一大分局」之稱的南投警分局長胡淑淨卻是紋風不動，引發外界關注。

南投分局係縣內警政機關一級單位，包括南投縣政府、縣議會、南投市公所、南投地方法院、地檢署等重要的行政、司法機關，也都在其轄區，更凸顯治安維護的重要性，依照過往慣例，擔任南投分局長一職後，只要工作沒有重大疏漏，一般都可調升到六都以外縣市政府警察局的主任秘書層級以上職位，所以也被地方視為是升官的重要跳板之一。

南投分局現任分局長胡淑淨，係中央警察大學法律學系68期畢業，曾在台中、金門等縣市服務，也都從交通、民防、行政等基層工作一路做到分局長，學經歷相當豐富。

近期寒流來襲，胡淑淨帶隊進行各項勤務過程中，還會特別發給同仁暖暖包，提醒做好保暖保健措施，讓人看到她身為女性細膩、貼心的一面，致她未能更上一層樓的原因，也格外引人關心。

據了解，新職務未屆滿一年不異動，係警界長期以來人事調整的一大默契及慣例，胡淑淨於去年2月間才從埔里分局長調任南投分局長，因尚未任滿一年，此次便被摒除在異動名單之中，連同接任她的埔里分局長林威廷，也是同樣因素未調整職務。

至於竹山、草屯、集集、中興、信義、仁愛等6個分局，其職務異動的分局長，南投縣警察局敲定後天（29日）在警察局禮堂統一辦理卸任、新任分局長聯合交接典禮。

新任分局長名單如下：竹山分局長由台中市警察局霧峰分局偵查隊長許軒鳴升任；草屯分局長由南投縣警察局集集分局長劉千祥調任；集集分局長由南投縣警察局仁愛分局長林文智調任；中興分局長由金門縣警察局金湖分局長陳科宏調任；信義分局長由台南市警察局學甲分局保安民防組長邱逸樵升任；仁愛分局長由台北市警察局南港分局偵查隊長曾文勇升任。

南投縣警察局南投分局長胡淑淨此次職務未異動。（資料照，南投警分局提供）

南投縣警察局南投分局長胡淑淨此次職務未異動。（資料照，南投警分局提供）

南投縣警察局轄下共有8個分局，此次有6名分局長異動。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局轄下共有8個分局，此次有6名分局長異動。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆市警察局長今交接 「署長同學」黃明昭到場監交
2024/01/17 17:01

基隆市警察局長今交接 「署長同學」黃明昭到場監交
梁東山、邵明仁接任台東縣警局局長、副局長
2024/01/17 16:36

梁東山、邵明仁接任台東縣警局局長、副局長

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
新任屏東縣警察局長戴台捷上任 強調將做好交通精準執法
2024/01/17 16:26

新任屏東縣警察局長戴台捷上任 強調將做好交通精準執法
嘉義市警察局長交接 沈炳信新官上任
2024/01/17 15:36

嘉義市警察局長交接 沈炳信新官上任

新年掃除開運術 健康生活起步走！
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播