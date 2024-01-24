南投名間茶樹寒潮中驚見光秃模樣 專家點出原因

南投縣名間鄉茶農透過「深剪法」對茶樹進行大規模修剪。（圖由茶農提供）

2024/01/24 07:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉松柏嶺茶區，最近頻頻可見茶園中的茶樹遭「斬首式」般修剪，隨著機具聲音響起及結束，原本枝葉茂密的茶樹也在瞬間變成光禿模樣，引發外界關注。茶葉專家也是中興大學生物產業管理系教授藍芳仁說，這是一種去蕪存菁的「深剪法」，藉此達到強化茶樹體質及品質的目的。

名間鄉種植茶葉的面積達2000餘公頃，居全國之冠，原本外界慣以「埔中茶」稱之，直至1975年已故前總統蔣經國時任行政院長蒞臨巡視，得知1年採收次數可達4次之多，且茶品香郁芬芳又茶樹長年翠綠，讚不絕口而命名為「松柏長青茶」，才讓名間鄉茶打響知名度，且迄今仍在市場占有一席之地。

最近寒流來襲，天氣變得冷颼颼，名間鄉許多茶園迎面而來不再是枝椏翠綠茂盛，而是一副禿了頭的景象，許多不知情的民眾，一度還以為是敵不過強烈的寒潮襲擊，才導致出現大量落葉，也紛紛感到訝異不已！

陳姓、歐姓茶農表示，他們栽種的茶樹平均樹齡都在10年以上，因近2、3年來，發現收穫量一年不如一年，才趁著「大寒」節氣到來機會，將茶樹進行大規模修剪，希望日後能換來更好的收成。

茶葉專家藍芳仁說，「深剪法」是成木茶園管理的方法之一，除了具有讓樹冠擴大成型優點外，還可將暗弱枝條、病枝、枯枝一併剪除，讓茶樹在去蕪存菁後，有更粗壯的枝條發育更健康的新芽，進而提高產量與品質。

一般而言，24節氣中的「大寒」過後，即代表茶樹進入休眠期，的確是對茶樹大規模修剪的最佳時機，顧名思義「大寒」就代表天氣冷冽，如今觀之，一點也不假，雖然茶樹並不會因此凍傷，但提醒茶農最好能在修剪的傷口噴灑一些防病菌藥劑，避免其傷口感染，屆時，便可望恢復綠意盎然的生命力與生產力，反之，便可能喪失生機，不容茶農等閒視之。

近期寒流來襲，南投縣名間鄉松柏嶺茶區迎面而來許多茶樹呈現光秃模樣，引發外界關注。（圖由茶農提供）

近期寒流來襲，南投縣名間鄉松柏嶺茶區迎面而來許多茶樹呈現光秃模樣，引發外界關注。（圖由茶農提供）

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