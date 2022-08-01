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    首頁　>　南投縣

    1歲公石虎命喪南投台16線 累計全台路殺案第12起

    南投縣集集鎮台16線又發生石虎被路殺事件，農委會特生中心費盡心力搶救仍傷重不治。（圖由公路總局提供）

    南投縣集集鎮台16線又發生石虎被路殺事件，農委會特生中心費盡心力搶救仍傷重不治。（圖由公路總局提供）

    2022/08/01 07:54

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣集集鎮對外觀光動線台16線10k路段，又發生珍貴保育類石虎被路殺意外，且被發現時石虎已沒了氣息，據農委會特有生物研究保育中心（簡稱特生中心）統計，這是今年全台第12起石虎遭路殺的事件，也是南投縣第8起，連公路總局的局長陳文瑞接獲此通報後，也備感心疼及難過，並指示同仁努力做好生態保育工作，慎防再生路殺憾事。 

    特生中心表示，該案發生在7月29日晚上9時左右，是1隻重約4.1公斤的公石虎，年齡約1歲多，推估可能野外經驗不足，才會在過馬路時不幸被車子擦撞，儘管被送到該中心時已無心跳，但身體尚有餘溫，所以獸醫仍竭盡所能搶救，可惜仍回天乏術。

    公路總局第2區養護工程處南投工務段說，針對此石虎路殺事件，除了依「省道保育類動物路殺通報機制」火速進行路殺通報外，也強調，目前台16線部分路段已設有動物防護網，補強護欄缺口，防止石虎等動物穿越道路，並增設注意石虎警告標誌，告示用路人小心行駛，但因石虎不幸死於輪下的意外迭起，顯然仍有加強改善之處，後續將邀請專家學者現勘討論處理對策。

    此外，台16線係通往集集火車站、日月潭、玉山國家公園等景點的觀光動線，每天車流量相當多，加上公路兩側的河岸與淺山地區都屬於石虎活動範圍，公路總局也再次呼籲用路人行駛台16線應依速限行駛，尤其入夜後視線變得較昏暗時，更應注意車前狀況，保護自己也善盡守護野生動物安全的一分心意。

    公路總局南投工務段在台16線設置動物防護網，善盡保護野生動物職責。（圖由公路總局提供）

    公路總局南投工務段在台16線設置動物防護網，善盡保護野生動物職責。（圖由公路總局提供）

    公路總局南投工務段在台16線設置石虎警告標誌，提醒用路人小心石虎安全。（圖由公路總局提供）

    公路總局南投工務段在台16線設置石虎警告標誌，提醒用路人小心石虎安全。（圖由公路總局提供）

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