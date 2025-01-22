被誤會100年！ 研究為新品種遠古巨型恐龍「翻案」

塔梅里盜龍（Tameryraptor markgrafi）模樣模擬圖。（圖取自PLOS ONE網站，Joschua Knüppe, Kellermann et al.）

2025/01/22 22:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據最近發表的一份研究報告，一具大約100年前在埃及沙漠出土的恐龍化石，一直被歸類錯誤，直到最近科學家才辨識出，這具化石屬於新品種恐龍。

根據《英國廣播公司新聞網（BBC News）》、《紐約郵報》報導，這個新品種恐龍被命名為「塔梅里盜龍（Tameryraptor markgrafi）」，體型接近暴龍，據信逾9000萬年前的白堊紀期間，生活在現今的埃及，體長可達10公尺，是迄今所知，其中一種體型龐大的陸生恐龍。

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不過，這具化石早在1914年就在埃及拜哈里亞綠洲地層被挖掘出土，之後交由德國古生物學家史特洛梅爾（Ernst Stromer）進一步鑑定，並存放在慕尼黑的巴伐利亞州立古生物與地質學收藏館（SNSB-BSPG）。

二次大戰期間一場大火，摧毀了該館收藏的所有恐龍化石。多年來，專家一直以為，那場大火後僅存史特洛梅爾的筆記、手繪圖和少數幾張化石照片。不過，德國慕尼黑大學古生物學家凱勒曼（Maximilian Kellermann）率領的研究團隊，找到此前不知的化石照片，才得以重新鑑定，這些照片顯示這種恐龍的原始骨骼結構，包括一部分的頭骨、脊椎以及後肢。

史特洛梅爾當年將這具化石歸類於他建立的新屬種，為鯊齒龍屬「撒哈拉鯊齒龍（Carcharodontosaurus saharicus）」。但是凱勒曼的這份新研究認為是新品種，定為「塔梅里盜龍屬塔梅里盜龍種」。

這份研究報告14日在《公共科學圖書館綜合期刊（PLOS ONE）》發表。凱勒曼說，「在歷史照片中所見的，讓我們全都感到驚訝」，這具埃及恐龍化石許多特徵，都與後來在摩洛哥出土的更完整鯊齒龍屬明顯不同，「因此，史特洛梅爾原本的分類不正確，我們辨識出一個完全不同、之前不知的掠食性恐龍屬種，命名為塔梅里盜龍」。

報告資深作者、慕尼黑大學古生物學教授勞胡特（Oliver Rauhut）說，這種恐龍有雙側對稱的鋒利牙齒，鼻頭有一犄角，是北非和南美鯊齒龍的近親，也和亞洲的中棘龍科有親緣關係。

研究團隊很高興這項新發現，這代表遠古時期生活在北非的恐龍，比原本所認為的還要多樣。勞胡特說，「這份研究意味著，考古學家不但要在土裡挖，也要在舊檔案中挖，會值得的」。

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