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    全台數量最多 清境農場新朋友20隻瓦萊黑鼻羊首度亮相

    清境農場暑假期間每週三上、下午各舉辦1場「夏季牧場大遊行」活動。（記者佟振國攝）

    清境農場暑假期間每週三上、下午各舉辦1場「夏季牧場大遊行」活動。（記者佟振國攝）

    2022/07/20 14:41

    〔記者佟振國／南投報導〕歷經2年努力，克服疫情空運大塞機及重重檢疫關卡，南投縣仁愛鄉清境農場首次引進20隻瓦萊黑鼻羊，在1個月的適應期後，今天正式現身「夏季牧場大遊行」活動，農場特別發送限量紅蛋，以台灣傳統滿月習俗喜迎清境大家庭的新成員，臉部漆黑一臉呆萌及4腳長有黑毛，且不分公、母都會長出螺旋的角，是牠們的最大特徵，吸引遊客好奇拍照，初亮相即登人氣王。

    清境農場原有422隻綿羊，除了主力品種柯麗黛、少許的黑肚綿羊，為了增加園區綿羊種類，近幾年再添新成員薩福克綿羊，再向奧地利購買原產自瑞士瓦萊郡的20隻瓦萊黑鼻羊，目前全台也僅有宜蘭的一處農場及清境有瓦萊黑鼻羊，數量則是清境最多。

    受國際疫情影響，空運嚴重塞機，加上政府對非洲豬瘟、口蹄疫的嚴格防範，多次修訂「羊之輸入檢疫條件」，從產地出口、飛航運送等程序更為嚴格，農場歷經2年努力，20隻瓦萊黑鼻羊中有3隻公羊、17隻母羊，終於在今年5月下旬從奧地利輾轉德國、荷蘭阿姆斯特丹，飄洋過海抵台。

    完成國內檢疫程序，這群新嬌客6月20日安抵清境農場，經過1個月的適應新環境，今天於觀山牧區的「夏季牧場大遊行」活動中正式亮相，農場特別安排草原聯盟新成員「沃里」身穿瑞士傳統服裝發送遊客限量紅蛋，以台灣傳統滿月習俗，慶祝新朋友到來。

    場長彭松鶴表示，瓦萊黑鼻羊有全世界最可愛的綿羊之稱，對高山地帶氣候有很強的適應能力，臉部漆黑讓人看不透牠的五官，膝蓋與腳的黑毛，加上不分公、母都有長出螺旋狀的角，都是牠們的特徵，性格還是溫馴親和，也限量開放親子遊客與清境的新朋友合照。

    清境農場暑假期間至8月24日，每週三上、下午各有1場「夏季牧場大遊行」活動，讓遊客體驗農場牧羊人的工作日常，就有機會與瓦萊黑鼻羊近距離親密互動，也可至觀山驛站購買小羊拍照券，在大風車平台旁的「小羊照相館」，抱著小羊留下出遊美好的回憶。

    清境農場草原聯盟新成員「沃里」身穿瑞士傳統服裝，發送遊客限量紅蛋，慶祝新朋友瓦萊黑鼻羊到來。 （記者佟振國攝）

    清境農場草原聯盟新成員「沃里」身穿瑞士傳統服裝，發送遊客限量紅蛋，慶祝新朋友瓦萊黑鼻羊到來。 （記者佟振國攝）

    歷經2年努力，克服國際疫情、國內動物防疫更加嚴格，瓦萊黑鼻羊今天終於在清境農場正式亮相。（記者佟振國攝）

    歷經2年努力，克服國際疫情、國內動物防疫更加嚴格，瓦萊黑鼻羊今天終於在清境農場正式亮相。（記者佟振國攝）

    清境農場新朋友瓦萊黑鼻羊吸引遊客圍觀。（記者佟振國攝）

    清境農場新朋友瓦萊黑鼻羊吸引遊客圍觀。（記者佟振國攝）

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