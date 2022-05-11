痛心！ 遇害東卯山黑熊現場滿地蛆蟲 附近獵寮是否獵捕待查

今年4月野放的「東卯山黑熊」昨天驚傳遇害，並被埋屍於仁愛鄉法治村武界部落舊鄉道投71線11.2K上方的荒僻溪谷。圖左上為「東卯山黑熊」2020年誤中山豬吊癒後野放情況。（特生中心野生動物急救站、林務局提供、記者佟振國攝，本報合成）

2022/05/11 15:30

〔記者佟振國／南投報導〕今年4月野放南投縣信義鄉丹大山區的台灣黑熊，昨天驚傳遇害並被埋屍於仁愛鄉法治村武界部落舊鄉道投71線11.2K上方的荒僻溪谷，連日大雨後仍難掩腐屍氣味，現場也殘留毛髮及滿地蛆蟲，令人痛心，而相距不到100公尺處就有1座獵寮，由於黑熊頭、胸有明顯外傷，發報器頸圈也拔除，疑遭殺害，是否刻意獵捕或誤殺，相關單位已展開調查。

這隻遇害的台灣黑熊，去年曾於台中東卯山果園誤中陷阱，被農民發現通報獲救，傷癒野放後又誤入陷阱受傷，又被救回照養，今年4月再度野放至信義鄉丹大山區，研究保育人員原本期待牠從此悠遊山林，但幸運之神並未眷顧於牠，相隔1個多月傳出遇害噩耗。

死亡的台灣黑熊被掩埋在仁愛鄉法治村武界部落，舊鄉道投71線指標約11.2K旁一處荒僻的野溪溪谷，重回現場，黑熊的屍體已由保育人員挖掘帶回，經過幾天大雨沖刷，仍無法沖淡腐屍氣味，地上殘留部分灰黑毛髮及滿地蠕動蛆蟲，令人痛心，初步調查死亡黑熊的頭、胸處有外傷，疑遭殺害後埋屍，而距離埋屍處不到100公尺處，就有1座簡易獵寮，兩者是否有關聯，引發地方議論。

法治村長葉阿良表示，5日接獲林務局人員通知台灣黑熊可能會靠近部落，希望民眾能注意自身安全與保護黑熊，務求人熊相安無事，5日下午及6日上午2度透過部落廣播系統提醒民眾注意，沒想到還是發生不幸，昨晚接獲消息非常難過。

也有人懷疑台灣黑熊是遭到誤殺，獵人利用夜間狩獵，在一片昏暗的環境中就用動物發亮的雙眼判定位置射擊，之後前往確認才知打中的是什麼獵物，近年來部落甚至發生民眾深夜騎機車行經產業道路旁狩獵，誤將山老鼠當成獵物一槍打死的意外事件。

目前仁愛分局也配合保7總隊及相關單位展開調查，但舊投71線自921震災後道路截彎取直工程完工改道，原有道路即少有人車經過，沿途也無監視器，形同大海撈針，但警方仍呼籲民眾能踴躍提供線索，可撥打保安警察第7總隊第6大隊（049-2775110）通報，或撥打林務局24小時通報專線（0800-000-930）提供線索，因而破獲者將依「取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法」核發獎勵金，最高20萬元。

距離台灣黑熊埋屍處約100公尺處，就有一座簡易的獵寮，仍有人在使用。（記者佟振國攝）

野放的台灣黑熊5月4日還在卓社林道附近停留過夜。（記者佟振國攝）

台灣黑熊遇害後埋屍於仁愛鄉武界部落舊投71線11.2K處野溪溪谷。（記者佟振國攝）

重回遇害台灣黑熊埋屍處，連日大雨仍無法完全沖刷腐屍氣味。（記者佟振國攝）

埋屍現場殘留台灣黑熊的毛髮及滿地蛆蟲。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法