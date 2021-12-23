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    首頁　>　南投縣

    南投縣議員曾振炎夫妻涉詐領助理費案 最高法院發回更審

    國民黨籍南投縣議員曾振炎和其妻的詐領助理費案，最高法院近日判決撤銷二審判決，發回台中高分院更審，曾振炎說司法一定會還其公道。（記者陳鳳麗攝）

    國民黨籍南投縣議員曾振炎和其妻的詐領助理費案，最高法院近日判決撤銷二審判決，發回台中高分院更審，曾振炎說司法一定會還其公道。（記者陳鳳麗攝）

    2021/12/23 11:08

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨籍南投縣議員曾振炎與妻子涉詐領詐助理費案，台中高分院在去年6月以利用職務機會詐取財物等罪名，各判處期徒刑3年6月和1年9個月，曾振炎夫妻上訴，最高法院最近撤銷原判決，發回台中高分院更審。法界人士說，從最高法院判決書內容，法官認為曾妻的事實認定和證據扣合有矛盾。曾振炎本人則充滿信心地說，相信一定會還還夫妻清白。

    藍營縣議員曾振炎和妻子侯月嫦，從2018年5月被南投地檢署檢察官起訴至今，涉貪案纏訟3年半多，去年5月台中高分院撤銷南投地院的原判決，以利用職務機會詐取財物罪名，判處曾振炎有期徒刑3年6月，褫奪公權3年，侯月嫦則被以非公務員與公職員共同利用職務詐取財罪名，判刑1年9個月。曾振炎一、二審量刑一樣，曾妻二審則比一審少1個月。兩人不服判決，上訴到最高法院。

    最高法院最近就該上訴案做出「原判決撤銷，發回台中高分院」的判決，判決書內容本週公告，法界人士看到判決書內容後表示，最高法院法官並未對曾振炎二審判決的事實認定和證據有不同意見，主要是針對曾振炎妻子侯月嫦的二審判決部分，認為判決所認定的事實，若與其所採用的證據內容有矛盾。

    最高法院判決書中指出，二審法官不採侯月嫦有擔任曾振炎的議員助理，惟侯月嫦提出曾振炎發函機關的公文，聯絡人均記載侯的名字和聯絡電話，原判決未明白調查審認，又未於理由內有說明。而在論列審酌侯月嫦是否諭知緩刑的理由，記明「侯月嫦雖無前案紀錄，然侯月嫦就詐取財物所得，尚未繳交，爰不為緩刑之諭知」，前面不認定侯有擔任曾振炎的助理，後面又認定侯月嫦未繳交本件犯罪所得，判決理由前後矛盾。

    對於最高法院撤銷二審判決，發回台中高分院，曾振炎表示，最高法院有還其夫妻公道和清白，相信夫妻倆最後一定會無罪。

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