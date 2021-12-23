靈蛇的祝福！南投天受宮111個「衣錦龍歸」福袋 連3聖杯帶回家

南投縣名間鄉天受宮「衣錦龍歸」鑰匙圈，正面是玄天上帝神像，背面則有龍衣點綴，加上福袋包裝，以庇佑信眾平安、健康。（記者謝介裕攝）

2021/12/23 07:35

〔記者謝介裕／南投報導〕不一樣的跨年！素有「帝爺公蛇」之稱的大頭蛇，今年端午節過後，從南投縣名間鄉天受宮離去時留下的「龍衣（蛇皮）」，廟方人員經清洗、整理後，製成111個名為「衣錦龍歸」的鑰匙圈福袋，別具送舊迎新之意，因此廟方也決定於12月31日至翌年1月1日元旦舉辦擲筊求福袋活動，前來參拜的信眾，若能連續擲出3個聖杯便可獲得福袋1個，送完為止，藉此祝福大家送走2021的牛年後，在新的一年虎年到來之際，也都能福虎生風、事事如意。

天受宮以供奉俗稱「帝爺公」的玄天上帝為主，1979年落成啟用以來，每逢端午節期間，總會有靈蛇現身廟堂，且不怕生地在供桌及神像之間來來回回穿梭，今年亦不例外，迄今這段靈蛇傳奇故事已延續42年不曾間斷，廟方遂決定比照往年慣例，將長約180公分的蛇皮打造成鑰匙圈。

首先將蛇皮清洗乾淨，並裁剪成一小塊、一小塊，再進行防腐、防潮等多道工序後，緊接著，置入玄天上帝神像造型的鑰匙圈吊牌裡頭，最後置放在供桌上，在玄天上帝加持下，總共製作111個，剛好明年是111年，更讓人覺得別具「一元復始、萬象更新」的大吉大利之意，也為靈蛇傳奇再續一頁篇章。

值得一提的是，今年的「衣錦龍歸」鑰匙圈比往年更精緻，且還設計福袋包裝，更增添喜氣，尤其，玄天上帝左腳踩玄龜、右腳踩靈蛇，民間信仰慣以「水火二將」稱之，加上「蛇」別稱「小龍」，其蛻下的蛇皮便稱作「龍衣」，且「蛇」與「留」台語發音相似，又蛇「鱗」象徵財寶，站在宗教觀點，具有招財、祈福、祥和、平安的涵意，才命名為「衣錦龍歸」。

天受宮宮主陳政雄指出，在過1個多月就是農曆春節大家圍爐團聚的日子，此次擲筊求福袋活動，將於本月31日及隔天元旦下午2時起至夜間10止，受理信眾擲筊，只要連獲神明所賜聖杯3次，便可將此福袋帶回家，除庇佑平安、健康以外，也祝福在外打拚的遊子，都能心想事成如願衣錦榮歸返回家鄉，大家一起快快樂樂過個平安年。

南投縣名間鄉天受宮人員幫「衣錦龍歸」鑰匙圈開光祝禱情形。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉天受宮今年「衣錦龍歸」鑰匙圈特別以福袋包裝，精緻又討喜。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉天受宮準備111個「衣錦龍歸」鑰匙圈供民眾擲筊索取。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉天受宮宮主陳政雄宣布，擲筊求「衣錦龍歸」鑰匙圈福袋活動，從12月31日跨年當天登場。（記者謝介裕攝）

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