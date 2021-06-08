與花蓮、南投簽MOU採購疫苗 盛弘醫藥：最快8月遞件申請

南投縣長林明溱（見圖）7日親自說明與盛弘醫藥公司簽疫苗採購意向書。（記者陳鳳麗攝）

2021/06/08 00:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕花蓮縣政府及南投縣政府先後宣布與敏盛醫療集團旗下的盛弘醫藥股份有限公司簽訂合作備忘錄（MOU），委託盛弘醫藥代理採購共145萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗；盛弘醫藥執行長陳美孜受訪坦言，公司不像鴻海集團有雄厚財力可在3天內送件，目前遞件計畫按規劃進行，預計最快在8月送出。

有鑑於國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未穩定，唯有疫苗能解決燃眉之急，花蓮縣長徐榛蔚於上周三晚間突然宣布，已與盛弘醫藥簽訂MOU，委託其購買65萬劑WH0認證的嬌生、莫德納、AZ及BNT輝瑞疫苗，將供花蓮鄉親免費施打；無獨有偶，昨天（7日）南投縣長林明溱也宣布，縣府已自籌6.4億元委託盛弘醫藥購買80萬劑輝瑞BNT疫苗，期待中央、地方及藥商合作，希望中央儘快核發緊急授權給藥商。

陳美孜表示，本土疫情未爆發前，台灣相對安全，但國內疫情於5月中旬爆發後，一發不可收拾，大家可見，台灣在國際上拿到的疫苗相對少，加上該公司附設的敏盛醫院，位處國門之都桃園市，也肩負入境者、外籍移工的篩檢責任，身兼敏盛醫院副院長的她，看著醫院作為國門第一道防線感觸相當深，也憂心疫情若持續發展下去，醫療量能將垮掉。

陳美孜說明，目前各國疫苗都只拿到緊急授權，沒有拿到藥證，公司目前是先與南投縣政府、花蓮縣政府簽定MOU，採購計劃也一步步地按照中央規定的進行，希望藉由民間力量，以不帶有政府色彩的立場，幫助台灣盡速取得疫苗，待未來疫苗採購進度明朗，會與縣府再進一步簽署更具契約力的合約。

陳美孜說明，公司預計最快會在8月，將中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」8項資料執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件送出，但她坦言「計畫趕不上變化、變化趕不上計畫」，此採購進度在與縣府簽訂MOU時，已和對方充分說明。

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