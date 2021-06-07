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    備妥6.4億買進口疫苗？ 綠委喊話林明溱：看看南韓大邱下場

    林明溱今天宣稱已備妥6.4億委託藥商申購疫苗。（資料照，記者佟振國攝）

    林明溱今天宣稱已備妥6.4億委託藥商申購疫苗。（資料照，記者佟振國攝）

    2021/06/07 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕南投縣長林明溱今天（7日）公布與盛弘醫藥公司簽採購意向書，委託該公司代為申購進口輝瑞/BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗80萬劑，還稱縣府已備妥6.4億元。對此，民進黨立委王定宇痛斥國民黨又再扯防疫後腿，還提近日南韓大邱市自購疫苗的案例，要林明溱好好看看該地方政府的下場。

    林明溱繼在上月行文中央，要求同意地方自購BNT疫苗，今天秀出與盛弘醫藥公司簽採購意向書，宣稱備妥6.4億元，依中央公布的專案輸入流程委託藥商代理申購進口疫苗80萬劑，要求中央也能盡速核發緊急授權EUA，讓南投縣府買到疫苗給縣民施打。

    但王定宇5日表示，目前為止，這些喊出要自購疫苗的縣市首長「沒有一個向指揮中心送件」，等同說要申請卻未拿出實際行動，不斷抹黑指揮中心。今天王定宇再於臉書痛斥國民黨頻扯防疫後腿，「台灣在六月中就開始每週百萬劑大規模接種疫苗，南投到現在都還沒送件，是要買什麼時候的疫苗啊？6.4億的錢也是錢啊，如果真的要買，麻煩學學郭董，快送件申請，衛福部一定幫忙。」

    王定宇也提到近日南韓大邱市自行接洽國外企業購買3000萬劑輝瑞疫苗的案例，表示輝瑞、莫德納等國外藥商都明確表示只跟中央洽談，拒絕與地方政府或民間團體打交道，「而韓國大邱市政府自行購買所謂的『3000萬劑輝瑞疫苗』，輝瑞公司打算提告並追查來源。」

    此外，韓國中央應急處置本部也下令禁止大邱市使用這批來路不明的疫苗，並表示各疫苗廠只跟各國政府進行交易，這批疫苗本身和儲存方式的安全性堪慮。之後韓國當局更揭露這個地方政府自購疫苗很可能是場騙局。有鑑於此，王定宇向林明溱喊話，「看看韓國大邱市『自行購買3000萬劑輝瑞疫苗』的下場，善意提醒林縣長注意一下，這事件也不過是上個禮拜的事而已。」

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