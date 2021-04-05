南投麒麟潭傳賞螢偷釣魚 公所：違規將開罰

南投縣鹿谷鄉麒麟潭環境優美，也是螢火蟲重要棲地之一。（記者謝介裕攝）

2021/04/05 10:45

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了螢火蟲繁盛的季節，南投縣鹿谷鄉麒麟潭也是螢火蟲重要的棲地之一，清明節連假期間吸引許多民眾前來賞螢，不過，卻傳出有人假藉賞螢之便違規在潭邊垂釣，公所呼籲民眾勿存僥倖，一旦被查獲且事證確鑿，一定依法追究責任。

麒麟潭非天然湖，而是人工水池，100多年前，到此開墾的先民，基於作物灌溉需求，遂利用三面環山的地勢築堤蓄水，面積廣達13公頃，就好似一座超大池塘，地方民眾遂以「大水崛」稱之，1974年已故的前總統蔣經國前往巡視時，赫見潭狀如麒麟才命名麒麟潭且沿用迄今。

由於潭邊四周都是茶園，聞名國際的凍頂烏龍茶樹排列在山麓，翠綠掩映，景色迷人，加上螢火蟲復育有成，目前全鄉螢火蟲多達30多種，公所也推出賞螢活動，使得麒麟潭不再僅止於灌溉功能，還兼具觀光及生態保育的指標性意義。

鄉長邱如平指出，2年前為了迎接建醮活動到來，公所與地方民眾交換意見後，基於不殺生理念，以及生態永續經營發展，遂公告嚴禁釣魚、毒魚、電魚、網魚等破壞麒麟潭生態之任何捕魚活動，違者，將依漁業法相關規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，值得民眾注意，以免受罰。

除此，鹿谷公所也公告今年賞螢活動集中在週六及週日，區分4月10日、11日、17日、18日、24日、25日及5月1日、2日，總共8個梯次，星期六人數限160人、星期日人數限120人，於活動日前2週開始受理報名，如4月10日活動，便於3月27日起開放報名，以此類推，相關資料可上公所官網查詢或電洽公所觀光服務所049-2755623、2755322。

南投縣鹿谷鄉公所豎牌公告麒麟潭嚴禁任何影響生態的捕魚活動，違者，依法究辦。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉麒麟潭環境優美，也是螢火蟲重要棲地之一。（記者謝介裕攝）

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