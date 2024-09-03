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    首頁　>　苗栗縣

    苗縣第219處關懷據點 頭屋曲洞社區揭牌

    2024/09/03 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉曲洞社區照顧關懷據點昨天揭牌成立，成為全縣第二一九處關懷據點，布建率也提高到七十九．六四％，苗栗縣政府將繼續朝一村里一據點目標邁進。縣長鍾東錦在會中宣布，明年起將針對有開辦照顧關懷據點社區，一年補助一萬元作為車馬費和推動會務等相關用途，並視財政情況調整加碼。

    苗縣府社會處表示，昨輔導成立的頭屋鄉曲洞社區照顧關懷據點，是頭屋第五處、也是全縣第二一九處據點，對六十五歲以上長輩已占總人口數廿四．三七％的頭屋鄉而言，顯得格外重要且有意義。

    鍾東錦指出，現在人們愈來愈健康長壽，更要多走出戶外，希望社區長輩多到關懷據點共餐，並參加各項活動，延緩老化、遠離失智。

    此外，民進黨縣議員許櫻萍曾在議會臨時會中提案，希望苗縣府也提供社區發展協會相關幹部一些補助，為這些熱心人士加油、打氣。

    對此，鍾東錦昨在會中首度宣布，將自明年起針對有開辦照顧關懷據點的社區發展協會，一年補助一萬元作為理事長、常務監事及總幹事的車馬費或推動會務用途，初期採試辦性質，未來若苗縣府財政逐漸好轉，再酌予調整加碼。

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