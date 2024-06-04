中央大矽谷計畫 鍾東錦：已做好銜接準備

苗栗縣議員徐功凡總質詢，關心新政府上任，苗栗財政有無因應之道。（記者張勳騰攝）

2024/06/04 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員徐功凡昨天總質詢指出，賴清德新政府團隊已上任，針對苗栗縣財政狀況及各項基礎建設經費爭取，苗栗縣政府有無因應之道？縣長鍾東錦強調，苗栗稅收有增加趨勢，將加強招商引資；他也贊成財政收支劃分法修法，並把餅做大，苗栗已準備好銜接中央大矽谷計畫，未來有機會擺脫財政困境。

鍾東錦指出，苗栗縣是全國唯一受財政控管，目前有很多縣市贊成修財政收支劃分法，他認為把餅做大是唯一的方法，我們只管自己增加收入，不管其他縣市，另外用時間等待，雖然有很多建設金額不大，但會極力爭取中央支援；若把縣庫分散去做一些建設，會讓財政吃緊。

鍾東錦表示，目前苗北人口增加，相對的房屋稅等地方稅收會增加，苗栗縣稅收已有增加的趨勢，將加強招商引資，苗縣府友商團隊亦展開雙手，歡迎各大企業來苗栗開發投資，再增加地方稅收。

徐功凡亦關心苗縣府與新上任的中央部會溝通有無窒礙難行之處？鍾東錦指出，會透過立委邱鎮軍、陳超明及他的立委朋友協助，有機會前往中央各部會拜會，針對教育、工務及水利等地方建設進行頻繁接觸，苗縣府團隊也做好準備銜接大矽谷計畫，未來有機會擺脫財政困境，脫胎換骨。

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