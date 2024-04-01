苗栗竹南火車站旁 4.2億蓋地下停車場

竹南鎮公所將以竹南火車站東站旁的公所現行平面停車場，改建為地下停車場。（資料照）

2024/04/01 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵竹南火車站是苗栗縣苗北四鄉鎮市逾廿一萬人口的唯一鐵道公共運輸系統吞吐口，周邊停車空間不足，經竹南鎮公所與立委陳超明爭取，獲交通部公路局核定補助二．七四億餘元，加上地方自籌一．四五億餘元，將利用火車站東站南側公所現行平面停車場改建為地下停車場，規劃一百八十二席汽車停車位、二百八十五席機車停車位。

竹南鎮有八萬九千多人，毗鄰的頭份市有十萬六千多人，加上三灣鄉近六千人，南庄鄉八千八百多人，苗北中港溪四鄉鎮市計廿一萬餘人口，要就近搭乘火車，唯有竹南火車站，長期以來，也造成火車站周邊停車一位難求。

鎮公所為解決停車難題，規劃利用火車站東站南側公所現行的平面停車場改建為地下停車場，並透過立委陳超明持續向中央爭取，於廿九日獲交通部公路局回函同意核定補助。

鎮公所表示，規劃新建的地下停車場為地下兩層設計，規劃一百八十二席汽車停車位、二百八十五席機車停車位，交通部核定補助二．七四億餘元，地方自籌一．四五億餘元，共計四．二億元。近日將辦理設計監造的招標作業，拚今年八月開工、明年八月完工，可望改善竹南火車站周邊停車位一位難求的情形。

鎮公所表示，因此案以「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」開闢，未來地下停車場完工後，平面採簡易公園規劃，保留未來向上發展空間，可做商場等多功能用途使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法