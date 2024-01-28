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首頁　>　苗栗縣

苗栗4縣立高中 4學年共增8班

2024/01/28 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹苗地區因科學園區發展，高中入學人數增加，加上一一六學年度為龍年生學子高中入學，估計一千多名學子無法就近入學，苗栗縣政府規劃從一一三至一一六學年度，將在四所縣立高中增加八班，提供縣內子弟就近入學需求。

教育處指出，為滿足縣內學子就近入學需求，縣立高中新生普通班規劃增班，其中苗北地區縣立大同高中一一三學年度增設一班，縣立興華高中從一一三至一一五學年度各增設一班，共將增設三班。

苗南地區縣立苑裡高中一一三學年度增設一班，縣立三義高中於一一三學年度停辦綜合高中，改增設普通高中二班、一一四學年度增設一班。

教育處表示，縣內四所縣立高中將於一一三至一一六學年度增設普通班八班，屆時一一六學年度縣立高中普通班，總計可招收十九班高一新生，三個年級合計總班數為五十六班。未來如因新生入學數減少，可比照國中小學模式，採取降低班級學生人數因應。

隨著新竹科學園區、竹南科學園區產業發展，竹苗地區人口成長，加上一一六學年為龍年生學子高中入學，預估一千多名學子無法就近入學，引發家長憂心。行政院副院長鄭文燦於八日率教育部、國科會與竹竹苗三縣市長、地區立委座談，宣布至一一六學年度，竹苗地區將增班。

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