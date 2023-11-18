苗栗音樂佳餚節12/8日起 連三天嗨翻

創作歌手陳華演唱博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

2023/11/18 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣府十二月八至十日在竹南運動公園舉辦苗栗音樂佳餚節活動，昨召開行銷記者會，邀請創作才女陳華演出，將安排「搖滾栗之夜」及「魅栗之夜」，由樂團及歌手接力演出，還有十八鄉鎮市特色美食及文創商品展售等攤位一百五十攤；縣長鍾東錦邀請全國遊客到苗栗聽音樂、嘗美食，嗨翻山城苗栗。

苗縣府文化觀光局副局長黃智群說明，苗栗音樂佳餚節今年邁入第六年，十二月八日晚「HIGH翻！搖滾栗之夜」由搖滾系小男孩樂團熱力開唱、還有客家歌手羅文裕、迷幻系雙人組原子邦妮、唱出破千萬神曲的陳華及甜嗓歌姬黃妃演出；九日晚「浪漫山城！魅栗之夜」則以靈魂歌姬家家作為壓軸，由知名樂團旺福、鄭心慈、客家金曲歌手米莎、陳忻玥等歌手輪番演出。

黃智群表示，三天活動不停歇，除晚上的演唱會外，九日至十日的上午時段也規劃豐富的舞台表演，包括親子唱跳秀、魔術氣球及在地青年音樂表演等，活動精彩可期。

鍾東錦指出，苗縣府攜手苗栗縣觀光協會打造苗栗音樂佳餚節，從年輕人喜愛的樂團、歌手到台語天王、天后都有，老少咸宜，加上周邊攤販帶來各式小吃美食，打造歡樂的氣氛，也希望觀光旅遊業者把握時機，提供高品質的旅遊體驗，讓遊客願意再訪苗栗，打響苗栗觀光品牌。相關訊息可搜尋臉書「苗栗音樂佳餚節」及上（https://www.mlc.gov.tw/）查詢。

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