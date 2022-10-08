苗栗幸福旅遊節 最大獎百萬休旅車

苗栗幸福旅遊節開跑，消費滿五百元，可抽百萬休旅車等大獎。（記者張勳騰攝）

2022/10/08 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為拚國旅商機，將舉辦幸福旅遊節活動，昨由縣長徐耀昌及活動代言人阿KEN宣布起跑，民眾只要在苗栗縣設立營業登記或稅籍登記店家單筆消費滿五百元，憑今年九月一日至十二月四日的發票或收據至官網登錄，即可參加抽獎，最大獎為裕隆百萬休旅車共三輛，徐耀昌邀請全國民眾來樂遊苗栗、拿大獎，消費愈多中獎機率愈高。

苗縣府為吸引更多遊客在秋冬季到苗栗旅遊，今年繼續推出幸福旅遊節，並邀請藝人小禎、阿KEN擔任代言人，阿KEN昨大力行銷苗栗旅遊節，推薦苗栗的美食、泡湯、好玩的景點，是秋冬季節好去處。

文觀局長林彥甫指出，幸福旅遊節抽獎日期，十月廿七日在尚順育樂世界、十一月廿四日在享沐時光莊園渡假酒店、十二月九日在大湖酒莊。

此外，每月規劃主題月行銷活動，配合十月廿九日苗栗音樂佳餚節、十月三十日南庄山水節、十二月三日草莓溫泉季，民眾在活動市集消費滿五十元就可蓋一個章，集滿十個章累計五百元，即可使用搖獎箱抽獎，獎品包括SAMSUNG平板電腦、住宿券、泡湯券、青創商品、運動束口背包、保溫保冷袋、口罩收納盒等。

旅遊節獎項總額值千萬元，包括三輛NISSAN百萬休旅車、十萬元現金十二份、Gogoro電動機車十輛、iphone14pro手機各廿台等。相關訊息可上「苗縣文化觀光旅遊網」及Facebook「苗栗玩透透」查詢。

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