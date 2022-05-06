優化綠光海風自行車道 苗縣獲億元補助

苗栗縣政府提報中央「苗栗縣綠光海風自行車道優化工程」，獲交通部公路總局核定補助一億餘元， 預計八月開工。（縣府文化觀光局提供）

2022/05/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹苗自行車道將於七日正式開放，未來單車車友可從新竹市一路往南騎入苗栗縣境，苗栗縣政府也沒有漏氣，提報中央「苗栗縣綠光海風自行車道優化工程」，獲交通部公路總局核定補助一億餘元， 預計八月開工，明年六月底完工，讓民眾方便利用單車，細細體驗竹苗海濱風情。

北起竹南南至苑裡 全長68.5公里

苗栗縣綠光海風自行車道全長六十八．五公里，北起竹南鎮，南端終點至苑裡鎮。苗縣府從二○○九年九月開始闢建，於二○一一年十二月全線完工通車，因已使用逾十年，苗縣府提報「苗栗縣綠光海風自行車道優化工程」，獲公路總局核定補助一億零一百六十四萬元，及苗縣府配合一千三百八十六萬元辦理。

銜接西濱玄寶大橋處 新設牽引道

苗縣府水利處表示，改善項目包括自行車道全段進行鋪面、標誌標線導引、導覽牌、路基修復及欄杆修復等，此外於銜接西濱玄寶大橋處新設自行車牽引道上橋，可以縮短繞路五公里的不便。

水利處說，工程已於四月完成設計監造勞務標發包，預計八月開工，年底可望先行完成相關標誌指引，並於明年六月底全數完工。屆時完成後將與環島一號線互相串接成環島替選自行車路線之綠光海風自行車道沿線有龍鳳、外埔及苑港漁港，龍鳳宮、拱天宮、通霄神社等宗教信仰景點，及舊海線鐵道子母和過港隧道、新埔車站歷史建築和房裡古城，與合歡石滬、好望角、精鹽廠觀光園區及近年來最夯的日落大道等，並有YouBike站點串聯，讓民眾方便利用單車，細細體驗竹苗海濱風情。

苗栗縣政府提報中央「苗栗縣綠光海風自行車道優化工程」，獲交通部公路總局核定補助一億餘元， 預計八月開工。（縣府文化觀光局提供）

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