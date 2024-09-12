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首頁　>　苗栗縣

泰籍失聯移工被抓 同鄉女友「愛相隨」投案

泰籍失聯移工被抓，同為失聯移工的泰籍女友也投案，2人在警局相擁。（圖由警方提供）

泰籍失聯移工被抓，同為失聯移工的泰籍女友也投案，2人在警局相擁。（圖由警方提供）

2024/09/12 16:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警方巡邏時，意外查獲一名泰國籍失聯移工，擔心無法與同樣是失聯移工的泰籍女友見面，男子被帶回派出所時神情低落；經警方勸說，說服女友到派出所投案，2人在警局深情相擁，也達成一起遣返回國的心願。

頭份警分局今（12日）表示，斗坪派出所所長古雲泉、警員陳一中，於8日下午5點許，在頭份市區執行巡邏勤務，見一男子騎乘電動機車，看到警察就轉彎加速逃逸，警方隨即上前攔查，發現騎士是一外籍男子。

這名男子對於警方的詢問，起初假裝聽不懂中文，加上未攜帶任何身分證明文件，員警高度懷疑他是失聯移工，遂帶往偵查隊按捺指紋機比對身分，確認是泰國籍失聯移工。

對方在派出所製作筆錄調查期間，難過地向警方表示，他與女友感情深厚，一旦他被遣返之後，女友獨自一人在台灣，日後恐無法再見面，且女友也是泰國籍失聯移工。

警方考量男子處境，勸說何不說服女友投案，兩人也可以一同遣返回國？男子遂聯繫女友，表示「一起回家吧！」女友也「愛相隨」也主動到派出所投案，2人見面深情相擁。警方訊問後，將這對情侶檔移送移民署苗栗專勤隊，近期將遣返回國。

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