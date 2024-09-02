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首頁　>　苗栗縣

苗縣行政罰鍰追不回？ 應收未收1594件達2億餘元

截至2022年底，苗縣行政罰鍰應收未收共1594 件、達2億餘元。圖為苗栗縣政府。（資料照）

截至2022年底，苗縣行政罰鍰應收未收共1594 件、達2億餘元。圖為苗栗縣政府。（資料照）

2024/09/02 19:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕公部門因各項法規規定，針對違規民眾可祭出罰鍰以示警惕。不過，苗栗縣審計室發現，截至2022年底，苗栗縣縣政府應收未收行政罰鍰共1594件、金額達2億1000多萬。

苗栗縣政府財政處表示，財政處統籌單位，負責縣府各局處所開出的各項罰鍰，經檢視相關報告後，財政處將會持續與其他公部門如法院、行政執行署等合作，以利執行罰鍰作業。

另外，苗栗縣政府財政處指出，根據分析，截至2022年底縣府應收未收行政罰鍰共1594件，金額達到2億，可能原因為目前許多罰鍰可以分期，而每件罰鍰數字不一，可能有較大筆金額的罰鍰分期。

至於債權已逾行政執行法可執行期間達10年件數達到413件、約7400萬部分；苗縣府財政處認為，可能是以往人員更動較為頻繁，交接時未將相關業務處理完善，且當時使用較常以人工方式逐一統計，可能造成落差，目前縣府皆已改善。

另外，苗縣府財政處提及，部分須繳納罰鍰民眾「根本找不到人」，無法依程序完成公示送達，可能也是造成數字較龐大原因之一。

依苗栗縣審計室意見，認為為確保政府債權，苗栗縣政府允應督促各機關（單位）積極追繳與清理應收未收行政罰鍰案件，及妥適辦理行政執行移送作業。

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