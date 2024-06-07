財劃法若修法通過 鍾東錦：苗栗縣1年後解除財政控管

苗栗縣議員鄭秋風總質詢關心財劃法修正案通過後，苗栗縣何時可解除財政控管。（記者張勳騰攝）

2024/06/07 16:02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員鄭秋風今（7日）總質詢指，苗栗縣是全國唯一接受中央財政控管，何時可解除財政控管？財政處長郭春美表示，若國民黨版財劃法修正通過，苗栗縣可增加100億經費；苗栗縣長鍾東錦則回應，若財劃法修正通過，1年後可解除財政控管。

鄭秋風質詢表示，財政收支劃分法對苗栗縣不公平已2、30年，若立院財劃法修正通過，苗栗縣統籌分配款勢必增加，以前中央集權、集錢一把抓，苗栗縣上繳稅收不少，但統籌分配款苗栗縣已2、30年受到不平等待遇，如今難得立法院進行國會改革，此時機會來了，他研究依國民黨的財劃法版本，中央預估釋出5133億元，苗栗縣約可分到多少億？入帳後，何時可解除財政控管？

財政處長郭春美指出，若國民黨的版本通過，約可增加100億元經費，對苗栗縣財政改善相當多。縣鍾東錦則回應，若1年增加1百億經費，錢活絡了，可借錢、可還債，預估1年後就可解除中央財政控管。

鄭秋風也建議立法院審財劃法修正案時，請縣長、議長、副議長及議員們到立法院旁聽，並加油打氣。

鍾東錦則指出，沒有必要再額外動員，藍營縣市長已開過會討論，財劃法的版本早就談好了，才將案子送給立法院審議；他認為政治還是商量，比較中肯的話立法院還是要協商，這樣才會速度快，餅看得到，吃不到，心情會很急，中央留一點，地方少拿一些，兩邊談看看，能成事，才是正道，政治不要謀略，反而要更多真誠。

苗栗縣長鍾東錦認為，若財劃法修正過關，苗栗縣一年後就可解除中央財政管控。（記者張勳騰攝）

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