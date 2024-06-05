稱「花東三法」假議題！鍾東錦：曾告訴韓國瑜「花蓮會被害死」

苗栗縣長鍾東錦表示，立法院國民黨團總召傅崐萁提出「花東交通三法」是「假議題」，因為中央不可能有此預算，也認為傅崐萁沒有能力找到企業投資。（資料照）

2024/06/05 13:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁提出「花東交通三法」，預估將耗資2兆元，並預告在7月16日前一定通過，被主計總處認為會排擠其他預算。苗栗縣議員羅貴星今（5）日在議會總質詢問縣長鍾東錦此事；鍾東錦答詢表示，「這是假議題」，因為中央不可能有此預算，也認為傅崐萁沒有能力找到企業投資。

傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」的所謂花東交通三法，預估將花費2兆元，傅並預告在7月16日前一定通過，被主計總處認為會排擠其他預算。

羅貴星於今天議會總質詢時，也擔心若此三法案通過，包括苗栗縣在內的全國其他縣市的中央補助預算會受到排擠，且預估的2兆元是中央政府2年的總預算，詢問鍾東錦的看法。

「沒錢要怎麼做？」鍾東錦答詢表示，他認為行政院做不到，因為不可能有此預算，雖然傅崐萁說要用BOT促參的方式引資興建，但他也認為因計畫道路不長、用路人也不多，不符經濟效益，傅也沒能力找到企業投資，「這是假議題」。

鍾東錦並說，立法院長韓國瑜於選舉前曾拜會苗栗縣政府時，也有向他提及此事，但他向韓國瑜直言，「這樣花蓮會被害死」，因為大家以後可以一日往返花蓮，去玩玩就回家，誰還要在那邊住？將衝擊花蓮觀光經濟。

羅貴星也請鍾東錦比照傅的此方式，彙整縣內建設需求，請縣籍立委陳超明、邱鎮軍一併提出，為苗栗縣爭取。鍾東錦表示，2位委員都很努力，他一通電話拜託，2人都立刻辦理，一定共同為苗栗打拚。

苗栗縣議員羅貴星今（5）日在議會總質詢問縣長鍾東錦有關立法院國民黨團總召傅崐萁提出「花東交通三法」；鍾東錦答詢表示，「這是假議題」。（翻攝議會直播）

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