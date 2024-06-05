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27年來提供竹苗偏鄉學子逾5千萬獎助學金 「廖媽媽」辭世地方不捨

2020年研華基金會竹苗年度成果發表在南庄國中，時任苗栗縣議長的縣長鍾東錦（左2）參與主持頒獎，與「廖媽媽」廖彭蘊鈺（右1）等人合照。（詹吉翔提供）

2020年研華基金會竹苗年度成果發表在南庄國中，時任苗栗縣議長的縣長鍾東錦（左2）參與主持頒獎，與「廖媽媽」廖彭蘊鈺（右1）等人合照。（詹吉翔提供）

2024/06/05 08:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中港溪地區人稱「廖媽媽」的廖彭蘊鈺，擔任研華文教基金會志工27年，深入竹苗偏鄉學校，協助提供貧困學子獎助學金，累計金額逾5000萬元，讓孩子們得以安心就學。她於上個月25日辭世，享受90歲，地方教育界人士皆感不捨，並將於7日其三灣自宅的告別式上送廖媽媽最後一程，頌揚她為孩子們的熱情付出。

27年來，廖彭蘊鈺透過研華文教基金會深入偏鄉學校，為貧困學子提供獎助學金。她堅持親自走訪每一個個案，將獎助金發放到學生手中，並且用心鼓勵孩子們努力上進。

退休校長葉明相回憶，廖媽媽多年來不辭辛勞，走訪了39所學校，每年要頒發300餘萬元的獎助學金；對於受贈學生，廖媽媽也都給予溫暖的擁抱與關心，也讓「研華文教基金會的獎助金」特別不一樣；這份愛心讓無數孩子得以改變命運。

頭份國中校長鍾萬煋回憶起10幾年前與廖媽媽一起去明德水庫附近探訪一戶弱勢家庭的情景，依然歷歷在目。他說，廖媽媽即使年事已高，仍堅持親自開車走訪，這份執著和愛心令人動容。近年來，基金會基於安全考量，不再讓廖媽媽開車訪問個案，但廖媽媽對孩子們的關愛和鼓勵依然未減。

廖彭蘊鈺曾說，「我曾發願要做一些對社會有益的事，不要到臨老時心中有所遺憾。」這份心願，通過她與研華文教基金會的結緣，得以行動實踐，成就了無數孩子的夢想，挽救了許多瀕臨絕望家庭的命運。

廖彭蘊鈺不僅關注弱勢族群與教育，也積極參與社區活動熱心志願服務。她曾任三灣鄉婦女會理事長，成立太極拳班推廣太極拳活動；擔任北埔村慈善堂總幹事期間，推廣廟務，成立誦經團協助助念，參與神佛聖誕誦經活動；也擔任過竹南裕民志工服務協會理事長，對於社區扶貧與急難救助不遺餘力。

致民國中校長詹吉翔於之前擔任南庄國中校長時與廖媽媽結識，他說，廖媽媽擔任研華文教基金會志工，除了關懷苗栗縣學校，也協助提供鄰近新竹縣峨嵋、北埔等鄉的小型學校學子獎助學金，累計捐贈金額逾5000萬元，且廖媽媽27年如一日，幫助了無數孩子得以安心就學，是名副其實的大慈大悲菩薩。

「廖媽媽」廖彭蘊鈺，於上個月25日辭世，享受90歲，地方教育界人士皆感不捨。 （家屬提供）

「廖媽媽」廖彭蘊鈺，於上個月25日辭世，享受90歲，地方教育界人士皆感不捨。 （家屬提供）

2018年研華基金會於南庄國中頒獎，校方感謝基金會及「廖媽媽」廖彭蘊鈺（前排中）。（詹吉翔提供）

2018年研華基金會於南庄國中頒獎，校方感謝基金會及「廖媽媽」廖彭蘊鈺（前排中）。（詹吉翔提供）

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