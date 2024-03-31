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首頁　>　苗栗縣

風強雨驟有如颱風天！ 銅鑼中興工業區樹倒壓車

銅鑼鄉中興工業區一棵直徑約30公分的路樹從基部斷裂倒塌，壓到一旁停放的2輛轎車，幸好沒有造成人員受傷。（徐裕逢提供）

銅鑼鄉中興工業區一棵直徑約30公分的路樹從基部斷裂倒塌，壓到一旁停放的2輛轎車，幸好沒有造成人員受傷。（徐裕逢提供）

2024/03/31 10:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天上午7點多，苗栗縣突然下起一陣大雷雨，風強雨驟有如颱風過境，銅鑼鄉中興工業區一棵樹幹直徑約30公分的路樹從基部斷裂倒塌，壓到一旁停放的2輛轎車，幸好沒有造成人員受傷，後續由中興工業區管理處處理排除。

由於鋒面接近，中央氣象署於今日7點20分針對北台灣7縣市發布大雨特報。中央氣象署指出，今日苗栗以北有機會出現局部大雨，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。大雨特報示警範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市以及苗栗縣。

苗栗縣今天上午7點20分許，烏雲壟罩，風強雨驟有如颱風過境般，銅鑼中興工業區中興路一棵路樹，由基部斷裂傾倒，壓到一旁停放的2輛轎車，其中1輛被路樹覆蓋，幸好沒有造成人員受傷。

銅鑼鄉民代表徐裕逢接獲通報，第一時間趕往察看，他發現倒塌的路樹，約2層樓高、樹幹直徑約30公分，疑似腐朽由基部斷裂，整棵大樹全部壓下來，還好沒有傷人，將要求相關單位加強巡視路樹，避免發生危險。

這場大雷雨來得急去得快，持續約半個小時，苗栗縣政府消防局沒有接獲重大災害報案，但也提醒民眾留意中央氣象署天氣預報，提高警覺。

銅鑼鄉中興工業區一棵樹幹直徑約30公分的路樹從基部斷裂倒塌，壓到一旁停放的2輛轎車，幸好沒有造成人員受傷，後續由中興工業區管理處處理排除。（徐裕逢提供）

銅鑼鄉中興工業區一棵樹幹直徑約30公分的路樹從基部斷裂倒塌，壓到一旁停放的2輛轎車，幸好沒有造成人員受傷，後續由中興工業區管理處處理排除。（徐裕逢提供）

轎車被倒塌路樹覆蓋。（徐裕逢提供）

轎車被倒塌路樹覆蓋。（徐裕逢提供）

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