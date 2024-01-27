因應龍子高中新生入學 苗栗縣4所縣立高中將增8班

苗栗縣政府規劃，從113到116學年度，在4所縣立高中供增加8班。 （記者彭健禮攝）

2024/01/27 19:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹苗區因科學園區發展，高中入學人數增加，加上116學年度是龍年「龍子」高中入學，預估1千多名學生無法就近入學。苗栗縣政府規劃從113到116學年度，在4所縣立高中供增加8班，讓縣內子弟能就近入學。

縣府教育處指出，為滿足縣內學子就近入學需求，縣立高中新生普通班規劃增班，其中苗北地區的縣立大同高中113學年度增設1班；縣立興華高中從113到115學年度各增設1班，共計將增設3班。

苗南地區的縣立苑裡高中113學年度增設1班；縣立三義高中於113學年度停辦綜合高中後，改增設普通高中2班、114學年度增設1班。

教育處說，縣內4所縣立高中113到116學年度將增設普通班8班，屆時116學年度縣內縣立高中普通班，總計可招收19班高一新生，3個年級合計總班數為56班。未來如因新生入學數減少，可比照國中小學模式，採取降低班級學生人數的方案因應。

隨著新竹科學園區、竹南科學園區產業發展，竹苗區人口成長，加上116學年為龍年學生高中入學，預估1千多名學子無法就近入學，引發家長憂心。行政院副院長鄭文燦8日率教育部、國科會，與竹竹苗3縣市長、地區立委座談時宣布，到116學年，竹苗區將增班。

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