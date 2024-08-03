（苗栗）台電復電後電器損壞 山柑里民求償

模具工廠負責人指機台電子設備於復電後燒損。（民眾提供）

2024/08/03 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山柑里於一日傍晚停電，雖不久恢復供電，但有廿多戶民宅的冷氣、冰箱等電器受損，其中包括模具工廠的電腦設備故障，居民聯合向台灣電力公司求償。縣議員陳品安接獲陳情，昨邀台電人員到場勘查，表示將協助住戶向台電協調求償。

陳品安於昨天和苑裡鎮代表會副主席林俊廷，會同台電人員到民眾家會勘，發現受此次停電事故影響以山柑里八鄰及九鄰住戶居多，復電後均有冷氣、冰箱、熱水器等許多電器設備損壞。其中，當地一家模具工廠的電腦設備，也於前晚復電後發生損壞，損失超過廿萬元，住戶聯合向台電求償。

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台電苑裡服務所所長廖志明表示，前晚六點接獲民眾通報，檢視發現當地一線路的融絲開關融斷，經檢修重新送電，恢復正常。對於住戶反映住家電器於復電後故障，原因仍有待調查了解。

陳品安表示，受影響住戶目前初估超過廿戶，台電苗栗區處也協助調派人力支援，請受影響住戶聯絡苑裡服務所後耐心等候台電人員來檢測及記錄。若查為台電所致，她將協助住戶向台電協調求償。

銅鑼鄉中平村於二月曾發生高壓電塔變電箱故障導致停電事件，經檢修復電後，造成當地五戶民宅內多項電器燒損，台電調查為住戶接地電阻不完善所致，不過，經協調台電也予以補償。

苗縣議員陳品安（左一）會同台電人員到民眾家會勘。（陳品安提供）

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