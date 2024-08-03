苗縣公館自來水延管 中央補助4千多萬

2024/08/03 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣有三座水庫，但自來水供水比率卻是台灣本島倒數第四，地方長期爭取施設自來水提高普及率，其中，公館鄉福德村、開礦村供水延管工程第一期，獲經濟部水利署補助四千多萬元，目前由台灣自來水公司測量設計中，預計明年十月底前完工。

福德、開礦村76戶受惠

苗栗縣公館鄉福德村、開礦村供水延管工程經前立委徐志榮及現任立委邱鎮軍力爭，於七月獲經濟部核定補助四千四百八十六萬元，加上苗縣府額外分擔五百萬元，總計四千九百八十六萬元執行。

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台水公司第三區管理處表示，主要工程內容為埋設口徑一百公厘管線一千公尺、口徑二百公厘管線三千一百公尺，並增設加壓站一處、配水池一座，目前由管理處進行測量設計作業中，預計十月中設計完成，發包完成後，預估明年十月底前完工，計有七十六戶受惠。

預計明年10月底前完工

苗栗縣自來水普及率八十七．二三％，台灣本島僅高於屏東縣六十九．三％、南投縣八十二．○三％及台東縣八十五．九二％，仍有加強空間。對此，邱鎮軍也表示，他於日前立院也就此議題質詢，分析現今無自來水地區住戶零散，延管所需經費勢必較高，要求中央放寬延管每戶六十萬元補助基準，也獲行政院回復提高為每戶補助八十萬元，另水庫周邊則提高為每戶補助一百萬元。

邱鎮軍表示，如此一來，明德水庫、鯉魚潭水庫周邊無自來水住戶，獲取延管機會大增，他也會持續向中央爭取。

公館鄉長何在鑫表示，他前年底上任時，全鄉自來水普及率僅五十四％，目前已增加至近五十八％，他感謝徐志榮、邱鎮軍前後任立委的爭取及中央補助，讓更多鄉民能享受到方便潔淨的自來水。

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