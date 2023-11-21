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假兒子來電買法拍屋需押金 赤腳老農急赴農會要解定存匯款90萬

張姓老農（左）險遭「假親友真詐財」騙走辛苦積蓄。（警方提供）

張姓老農（左）險遭「假親友真詐財」騙走辛苦積蓄。（警方提供）

2023/11/21 09:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉獨居78歲張姓老翁，勤儉務農，不料接獲假兒子來電需資金協助，赤腳急忙奔南庄鄉農會要解除定存，轉匯90萬元，農會行員警覺有異，通知警方到場協助，經員警與行員念心勸說，並協助聯繫上老翁的真兒子後，戳破詐騙集團的「假親友真詐財」手法，保住老農的辛苦積蓄。

頭份警分局今（21日）表示，分局南庄分駐所於昨天上午11點許，接獲南庄鄉農會人員報案稱有疑似詐騙案件，副所長邱宏仁立即率員前往處理，為衣物襤褸、打著赤腳的張姓老農，欲解除定存，匯款90萬元。

張姓老農向警方表示，他接到兒子電話稱購買法拍屋需付款項做押金，請他幫忙先匯款90萬元，但他活期存款沒這麼多，只好解除定存。

員警一聽，向老翁說明是詐騙集團的「假親友真詐財」手法，但老翁堅稱電話中就是兒子的聲音。經員警與行員耐心勸說並協助聯繫上老翁兒子後，老翁始恍然大悟，打消匯款念頭，保住他辛苦的積蓄。

頭份警分局長林育旺表示，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，如有自稱親友要求借錢或以借貸名義要求提供個資、門號、手機或帳戶等情形，務必謹記「一聽二掛三查證」原則，再三確認對方身分，避免積蓄遭不肖人士騙走。

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