男持雙刀街頭隨機砍傷2老婦 警辣椒水、警棍制伏

苗栗警分局頭屋分駐所員警據報趕到，使用辣椒水、警棍將李男制伏。（警方提供）

2022/10/12 08:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉59歲李姓男子昨天（11日）下午持雙菜刀在街上揮舞，還分別砍傷2名7旬婦人頭部及手部，幸好2人送醫後皆狀況穩定；苗栗警分局頭屋分駐所員警據報趕到，使用辣椒水、警棍將李男制伏，過程中李男反抗，臉部及頭部受傷，由警方戒護就醫。附近鄰居表示李姓男子過去有吸膠、吸毒習慣，精神狀況不太穩定，全案由警方依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌偵辦。

李男於昨天下午近3點許，雙手各持1把菜刀在頭屋鄉獅潭村街上揮舞，隨機砍傷70歲陳姓、71歲楊姓等2名老婦，造成陳姓老婦頭部、楊姓老婦手部受傷。

附近鄰居見狀趕緊報案，頭屋分駐所獲報立即派遣優勢警力趕抵現場，利用辣椒水及警棍將李男當場制伏。

2名受傷老婦經送醫治療，意識清醒，狀況穩定，目前由家人陪同住院觀察療養。李男則因反抗警方逮捕，過程中臉部及頭部受傷，由警方戒護就醫。

李男及受傷的2位老婦都住在當地，雙方並無恩怨，附近鄰居表示李男過去有吸膠、吸毒習慣，精神狀況不太穩定。全案由警方依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌偵辦，並建請檢方將李男強制就醫及預防性羈押，以維護地區治安安寧。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法