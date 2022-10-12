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    首頁　>　苗栗縣

    男持雙刀街頭隨機砍傷2老婦 警辣椒水、警棍制伏

    苗栗警分局頭屋分駐所員警據報趕到，使用辣椒水、警棍將李男制伏。（警方提供）

    苗栗警分局頭屋分駐所員警據報趕到，使用辣椒水、警棍將李男制伏。（警方提供）

    2022/10/12 08:43

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉59歲李姓男子昨天（11日）下午持雙菜刀在街上揮舞，還分別砍傷2名7旬婦人頭部及手部，幸好2人送醫後皆狀況穩定；苗栗警分局頭屋分駐所員警據報趕到，使用辣椒水、警棍將李男制伏，過程中李男反抗，臉部及頭部受傷，由警方戒護就醫。附近鄰居表示李姓男子過去有吸膠、吸毒習慣，精神狀況不太穩定，全案由警方依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌偵辦。

    李男於昨天下午近3點許，雙手各持1把菜刀在頭屋鄉獅潭村街上揮舞，隨機砍傷70歲陳姓、71歲楊姓等2名老婦，造成陳姓老婦頭部、楊姓老婦手部受傷。

    附近鄰居見狀趕緊報案，頭屋分駐所獲報立即派遣優勢警力趕抵現場，利用辣椒水及警棍將李男當場制伏。

    2名受傷老婦經送醫治療，意識清醒，狀況穩定，目前由家人陪同住院觀察療養。李男則因反抗警方逮捕，過程中臉部及頭部受傷，由警方戒護就醫。

    李男及受傷的2位老婦都住在當地，雙方並無恩怨，附近鄰居表示李男過去有吸膠、吸毒習慣，精神狀況不太穩定。全案由警方依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌偵辦，並建請檢方將李男強制就醫及預防性羈押，以維護地區治安安寧。

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