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    首頁　>　苗栗縣

    苗縣+760遍布18鄉鎮市 竹南、頭份首度超過200例

    苗縣今增760例，遍布18鄉鎮市，竹南、頭份首度破200例。（苗栗縣政府提供）

    苗縣今增760例，遍布18鄉鎮市，竹南、頭份首度破200例。（苗栗縣政府提供）

    2022/05/12 15:13

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局今天下午公布新增760例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，再度有1歲以下嬰幼兒確診，主要分布在頭份市、竹南鎮，都破200例。

    苗栗縣府衛生局指出，確診個案分布全縣，其中竹南鎮202例、頭份市262例、苗栗市86例、苑裡鎮36例、通霄鎮26例、後龍鎮34例、公館鄉26例、大湖鄉10例、銅鑼鄉13例、造橋鄉7例、三義鄉20例、南庄鄉6例、頭屋鄉4例、三灣鄉5例、泰安鄉6例、卓蘭鎮7例、獅潭鄉6例、西湖鄉4例。

    苗栗縣長徐耀昌強調，縣內部立苗栗、大千、大順、為恭、通霄光田、李綜合醫院開設防疫/發燒門診，讓幼童、孕婦及疑似症狀者加速就診速度，鄉親有快篩陽性者也能到防疫門診PCR採檢，並依症狀給予藥物治療，希望能減少急診壅塞及交叉感染，期盼能保持醫療量能。

    徐耀昌也指出，中央流行疫情指揮中心公告「COVID-19病人住院分艙及雙向轉診建議」，要求全國醫院落實執行原地收治為原則，若因該院無法收治需轉院仍須報請中央醫療網區同意申請，但考量各縣市醫療量能負荷，尤其基、雙北、桃、竹竹及台中市等疫情較苗縣嚴峻，要求苗縣各醫院落實在地收治原則，敬請鄉親務必配合及見諒。

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    苗縣府公布全縣居家照護人數。（苗栗縣政府提供）

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    苗縣府說明快篩陽性求診流程。（苗栗縣政府提供）

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