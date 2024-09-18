中國廈門踩線團訪金門 肯定「經武酒窖」值得一遊

中國廈門旅遊協會踩線團由廈門市旅遊協會祕書長林峰（左）率團參觀金門經武酒窖，金酒公司副總經理趙志中（中）到場迎接，廈門旅遊協會副秘書長王珺瑜（右）說，金酒準備的頸掛杯「很有儀式感」。（記者吳正庭攝）

2024/09/18 23:17

〔記者吳正庭／金門報導〕中國廈門市旅遊協會踩線團今天走訪獲交通部觀光署「最佳人氣獎」的金門經武酒窖，成員之一的王珺瑜認為，酒窖行好像穿梭時光、品味人生，值得一遊。

廈門旅遊協會踩線團由廈門市旅遊協會祕書長林峰率團，成員13人，都是廈門地區重點組團社幹部。金門縣府說，王珺瑜是廈門市旅遊協會副祕書長，也是廈門重要企業建發國際旅行社總經理，行銷是其長項。金門副縣長李文良於碼頭迎接踩線團時說，除了展示金門旅遊能量，也期盼踩線團能夠提出改善建言，讓金門的旅遊品質向上提升。

隨行人員指出，王珺瑜在酒窖內聽取解說人員的說明後，感受到金門酒廠設立這座酒窖的精髓；經武酒窖去年參加交通部觀光署「觀光亮點」選拔，就是以「窖藏光旅」為名設計的體驗行程，一舉獲得「10大活動體驗獎」及「最佳人氣獎」獎項。

王珺瑜除了對於經武酒窖的大門設計有個人看法，也站在觀光客立場，建議金酒公司應在類似的景點擺出「金門必買」的酒品，加深觀光客購買的動機。隨行人員也說，以景點為概念，也有助加深品牌的識別度。

王珺瑜對於經武酒窖提供的頸掛杯印象深刻，推崇「很有儀式感」，回去廈門會向相關單位推薦。他也對於經武酒窖內金酒產製過程的說明及提供的試飲品項有感而發，就像品味人生各個階段，各有不同感受。

此外，過去遊客反映的若干現象，在踩線團造訪時未見調整，例如花崗石岩壁上擺放著各年代的高粱酒，「太突顯歲月的滄桑感」，還有牆上掛著「窖藏儲酒銀行」宣傳看板，面板髒污，字體又小，美中不足，盼金酒公司改善。

踩線團下午與地區旅遊及民宿業者交流座談，未來兩天計畫參訪田埔水庫、山后民俗村、沙美摩洛哥、陳景蘭洋樓、金門大橋及湖下海堤等景點。

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中國廈門踩線團一行參觀金門經武酒窖內的巨大儲酒桶。（記者吳正庭攝）

中國廈門踩線團參觀金門經武酒窖儲酒桶。（記者吳正庭攝）

中國廈門旅遊協會踩線團由廈門市旅遊協會祕書長林峰（左六）率團參觀金門經武酒窖。（記者吳正庭攝）

中國廈門旅遊協會副秘書長王珺瑜建議，金酒公司可以在景點擺設「金門必買」的產品，有助引導消費者的視覺。（記者吳正庭攝）

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