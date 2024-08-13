「大進滿88號」事件中方放4人 陳雙全：盼對船長行政處分就好

澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全（右二）等人赴中協調澎湖籍漁船「大進滿88號」4名船員獲釋後，陳雙全由小三通到金門。 （記者吳正庭攝）

2024/08/13 16:17

〔記者吳正庭／金門報導〕澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等人協調澎湖籍漁船「大進滿88號」4名船員獲釋，今天由小三通到金門，陳雙全說，盼中國方面對船長行政處分就好，讓事情簡單化，讓船長早日回家。

澎湖縣籍漁船「大進滿88號」7月2日疑闖入中國「圍頭角」從事捕撈，船長、1名台籍船員，3名外籍漁工及船隻均遭中國海警船扣留；陳雙全與無黨團結聯盟主席林炳坤、國民黨籍澎湖縣議長陳毓仁等人積極奔走，並於8月12日與船東、船長女兒組團前往中國泉州協商，確定4名船員（3印1台）先行釋放。

陳雙全說，一行人前往船長目前所住的飯店探視，船長的狀況算很穩定，並將所準備的日用品、人民幣和高血壓藥交給他，原則上都沒有問題；陳雙全說，根據與台辦方面聯繫，4位船員沒有牴觸到相關法律，只是遵照船長指示辦理，所以中方先讓4名船員回來，船長的部分，還要先釐清一些問題，我方是希望不要用到刑法，用相關法律去處罰，看看是否可以用行政處分這樣比較簡單化？讓船長可以早日回來。

陳雙全說，4名船員已經由中方派漁船在外海交給澎湖籍漁船大進滿96號，大進滿96號原計畫邊作業邊返回澎湖，中方還請陳雙全代轉達，目前仍處於中方禁漁期，不要再越界捕撈，應盡速返回澎湖。陳雙全說，返回澎湖大概也要10幾個鐘頭航程。

陳雙全一行人搭乘小三通班船抵金後，隨即在金門縣議長洪允典協助下，安排搭機返回高雄、台北。

無黨團結聯盟主席林炳坤（右三）搭小三通班船返抵金門水頭碼頭。（記者吳正庭攝）

陳雙全說，希望「大進滿88號」船長在釐清相關問題，可以早日回家。（記者吳正庭攝）

澎湖縣議長陳毓仁（左）、大進滿88號船長的女兒（右），抵達小三通後，隨即由金門縣議會派車接往機場。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法