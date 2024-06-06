3公尺緬甸蟒小金門「過馬路」 婦人直擊嚇到腿軟

準備穿越馬路的緬甸蟒，正緩緩向前移動。（讀者提供）

2024/06/06 21:55

〔記者吳正庭／金門報導〕小金門1名婦人今天回家吃午飯途中，驚遇長達3公尺的緬甸蟒，嚇得差點腿軟，民眾聞訊奔相走告，提醒繞路而行。縣府表示，蛇類生性害羞，通常不會主動攻擊人，民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」請相關單位處理。

民眾表示，家住小金門（烈嶼鄉）庵頂的婦女，在回家路上看到這條全身咖啡色的「長蟲」準備過馬路，當場嚇得不敢走動，決定「禮讓」，且因為才剛下過雨，整條蟒蛇鱗片看起來黑得發亮，非常嚇人。蟒蛇看到有人靠近，也開始移動身驅，向一旁的樹叢溜去。

不過，蟒蛇本來要鑽進樹叢前的鐵絲網，卻因大約1個成人小手臂粗的身體，無法通過鐵絲網的網目，3度「頭過身未過」，雖急於遁走仍不得其法，幾經摸索最後才找到空隙，快速滑進草叢中遁去。附近居民表示，最近已經看過牠3次，又長又肥，肉眼觀察，大概有3公尺長。

有人說，最近天氣開始轉熱，加上天雨潮濕，是蛇類出沒的季節；也有人說，端午節前後看到蛇代表好運到，甚至有人說是財運亨通的象徵。

金門縣府建設處農林科表示，蛇類等野生動物受野生動物保育法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾、飼養或宰殺，一旦觸法將面臨6萬元到30萬元不等的罰款；若在野外遇到蛇類，請安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。民眾若於倉庫或家中發現蛇出沒，不要用蛇夾棍棒等器械用力夾擊頭部或敲打蛇類，可撥打「119」專線，由消防隊轉介專業人員前往處理。

緬甸蟒古稱蚺蛇，別稱南蛇、黑尾蟒、金花蛇、琴蛇，是世界上最巨型的蛇類之一。原生於東南亞，多居於熱帶雨林裡，在一些接近水源的地方較容易接觸到牠們，有時也會出沒於樹木上。

小金門一名婦人在回家路上，看到一條緬甸蟒準備穿越馬路。（讀者提供）

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