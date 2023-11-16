為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　金門縣

競選旗幟趴趴走 陳玉珍金門租計程車出「旗」招

國民黨立委陳玉珍金門競選總部辦理計程車租用活動，協助運將在計程車安裝陳玉珍競選旗幟。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍金門競選總部辦理計程車租用活動，協助運將在計程車安裝陳玉珍競選旗幟。（記者吳正庭攝）

2023/11/16 20:22

〔記者吳正庭／金門報導〕「藍白合」才出爐，國民黨立委陳玉珍金門競選總部今天舉辦計程車租用活動，希望在「中國客沒來」導致生意清淡的當下，幫助小黃運將增加收人。陳玉珍競選總部說，為計程車安裝競選旗幟的時間即日起到11月26日，每天下午2點到6點止。

陳玉珍說，小三通雖然是通的，但中國客來不了，讓金門計程車業者生意慘淡，她持續向陸委會爭取開放離島自由行，也租用計程車做為裝置競選旗幟的廣告載體，以實質行動力挺計程車運將。

下午2點不到，陸續有小黃司機開到競選總部排隊，劉姓司機說，陳玉珍在縣議員任內，為計程車朋友爭取金酒車體廣告，同業感念在心，也欣賞她勇於任事、說到做到的性格，這樣的政治人才最適合繼續在立法院為金門鄉親捍衛權益、爭取福祉。羅姓女司機說，選舉就是要選賢與能，選條件好、能力強、又能為鄉親做事的人，所以和同業站出來支持陳玉珍。

陳玉珍說，小三通雖已於今年1月復航，但大家引頸期盼的中國觀光客卻沒來，嚴重影響金門的觀光產業，更危及地區計程車業者的生計。她已多次針對「陸客自由行」、「金馬先行」等議題質詢行政院長陳建仁、交通部長王國材、陸委會主委邱太三等人，要求盡快開放，為金門的觀光「慘」業注入活水。

陳玉珍說，她在縣議員任內就推動金酒公司委外車體廣告專案，為計車程車業者增加收入，包括之前參加補選立委、這屆立委選舉，都租用計程車作插旗的廣告載體，此次是依往例辦理；她說，距明年大選不到2個月，希望在計程車來客不多情形下，能以幾1000元的租費，透過實質行動給運將大哥大姊加油，大家一起努力，讓金門越來越好。

國民黨立委陳玉珍（左三）位於金門的競選總部在國民黨金門縣黨部辦理計程車租用活動，不少運將到場關切、加入。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍（左三）位於金門的競選總部在國民黨金門縣黨部辦理計程車租用活動，不少運將到場關切、加入。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍（右）關切計程車租用活動，發現有一位和她名字僅差一字，且和她姊姊同名的女運將到場，「兩姊妹」應要求同框為彼此。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍（右）關切計程車租用活動，發現有一位和她名字僅差一字，且和她姊姊同名的女運將到場，「兩姊妹」應要求同框為彼此。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉金門競選總部辦理計程車租用活動，不少運將聞風趕到現場排隊。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉金門競選總部辦理計程車租用活動，不少運將聞風趕到現場排隊。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
才宣布退出時力 黃國昌「無縫接軌」加入民眾黨
2023/11/16 21:36

才宣布退出時力 黃國昌「無縫接軌」加入民眾黨
受刑人聲請在台北監獄設投票所 法院逆轉駁回確定
2023/11/16 17:00

受刑人聲請在台北監獄設投票所 法院逆轉駁回確定

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
指摘陳玉珍投資PCR牟利又罵敗類 同鄉挨告結果出爐
2023/11/14 12:34

指摘陳玉珍投資PCR牟利又罵敗類 同鄉挨告結果出爐
國民黨金門婦女後援會成立 為侯友宜、陳玉珍加油
2023/11/04 16:55

國民黨金門婦女後援會成立 為侯友宜、陳玉珍加油

邁向淨零 台新金摘5大獎
金門立委選舉「三腳督」少一腳 李應文因「腳底板快沒知覺」退選
2023/10/30 15:41

金門立委選舉「三腳督」少一腳 李應文因「腳底板快沒知覺」退選
「藍白合」排除郭台銘？陳玉珍：不該忽視他至少10％關鍵民意
2023/10/12 15:40

「藍白合」排除郭台銘？陳玉珍：不該忽視他至少10％關鍵民意
金門縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播