競選旗幟趴趴走 陳玉珍金門租計程車出「旗」招

國民黨立委陳玉珍金門競選總部辦理計程車租用活動，協助運將在計程車安裝陳玉珍競選旗幟。（記者吳正庭攝）

2023/11/16 20:22

〔記者吳正庭／金門報導〕「藍白合」才出爐，國民黨立委陳玉珍金門競選總部今天舉辦計程車租用活動，希望在「中國客沒來」導致生意清淡的當下，幫助小黃運將增加收人。陳玉珍競選總部說，為計程車安裝競選旗幟的時間即日起到11月26日，每天下午2點到6點止。

陳玉珍說，小三通雖然是通的，但中國客來不了，讓金門計程車業者生意慘淡，她持續向陸委會爭取開放離島自由行，也租用計程車做為裝置競選旗幟的廣告載體，以實質行動力挺計程車運將。

下午2點不到，陸續有小黃司機開到競選總部排隊，劉姓司機說，陳玉珍在縣議員任內，為計程車朋友爭取金酒車體廣告，同業感念在心，也欣賞她勇於任事、說到做到的性格，這樣的政治人才最適合繼續在立法院為金門鄉親捍衛權益、爭取福祉。羅姓女司機說，選舉就是要選賢與能，選條件好、能力強、又能為鄉親做事的人，所以和同業站出來支持陳玉珍。

陳玉珍說，小三通雖已於今年1月復航，但大家引頸期盼的中國觀光客卻沒來，嚴重影響金門的觀光產業，更危及地區計程車業者的生計。她已多次針對「陸客自由行」、「金馬先行」等議題質詢行政院長陳建仁、交通部長王國材、陸委會主委邱太三等人，要求盡快開放，為金門的觀光「慘」業注入活水。

陳玉珍說，她在縣議員任內就推動金酒公司委外車體廣告專案，為計車程車業者增加收入，包括之前參加補選立委、這屆立委選舉，都租用計程車作插旗的廣告載體，此次是依往例辦理；她說，距明年大選不到2個月，希望在計程車來客不多情形下，能以幾1000元的租費，透過實質行動給運將大哥大姊加油，大家一起努力，讓金門越來越好。

國民黨立委陳玉珍（左三）位於金門的競選總部在國民黨金門縣黨部辦理計程車租用活動，不少運將到場關切、加入。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍（右）關切計程車租用活動，發現有一位和她名字僅差一字，且和她姊姊同名的女運將到場，「兩姊妹」應要求同框為彼此。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉金門競選總部辦理計程車租用活動，不少運將聞風趕到現場排隊。（記者吳正庭攝）

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