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國民黨金門婦女後援會成立 為侯友宜、陳玉珍加油

國民黨秘書長黃健庭（前排坐者左六）帶著身兼國民黨總統立委選舉全國婦女後援會總會長的另一半陳怜燕（前排左五）抵金，參加金門婦女後援會成立大會。（記者吳正庭攝）

國民黨秘書長黃健庭（前排坐者左六）帶著身兼國民黨總統立委選舉全國婦女後援會總會長的另一半陳怜燕（前排左五）抵金，參加金門婦女後援會成立大會。（記者吳正庭攝）

2023/11/04 16:55

〔記者吳正庭／新北報導〕TP-231104-84352-M-001~002

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨總統立委選舉金門縣婦女後援會今天在金門救國團活動中心舉辦成立大會，中央黨部秘書長黃健庭帶著身兼國民黨總統立委選舉全國婦女後援會總會長的另一半陳怜燕，抵金為爭取連任的黨籍立委陳玉珍加油，也高聲疾呼總統選舉票投侯友宜。

黃健庭說，40年前曾在金門當兵，藉由此行為金門婦女後援會成立祝福，也巧妙呼應「金防部」舉辦的「老兵召集令」活動，重回英雄島，希望他這位「老兵」回來跟大家一起打拚，讓國民黨旗開得勝。不過，台下耳尖的婦女幹部聽出語病，黃健庭不小心誤把金門縣政府舉辦的老兵召集令，當成是金防部舉辦。

黃健庭說，2024的大選攸關國家未來，是戰爭與和平的選擇、是繁榮與蕭條的選擇、是公義與貪腐的選擇；唯有侯友宜帶領國家、政黨輪替，台灣才能重拾和平、公義與繁榮的未來。他說，金門的整體票數不多，若能贏得高票，對國民黨很有象徵性意義。

黃健庭說，對陳玉珍的選情很有信心，陳玉珍不但要贏，而且要贏得很漂亮，因為她是國民黨的女戰神，她的勝選對黨深具意義。

國民黨總統立委選舉金門縣婦女後援會會長由金門縣婦女會理事長、縣議員王秀玉擔任，各鄉鎮副會長分別由許玉昭、洪麗治、黃秀珍、黃敏芳、許淑慧、楊意金擔任，全場100多位婦女代表出席成立大會。

國民黨秘書長黃健庭（左）說，陳玉珍（右）是國民黨的女戰神，對陳玉珍很有信心。（記者吳正庭攝）

國民黨秘書長黃健庭（左）說，陳玉珍（右）是國民黨的女戰神，對陳玉珍很有信心。（記者吳正庭攝）

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