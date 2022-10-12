「縣長爸」購酒案餘波蕩漾 楊鎮浯陣營：有心操弄不實謠言將提告
2022/10/12 23:08
〔記者吳正庭／金門報導〕常往返台灣本島與金門經商的王經軍今天到金門地檢署按鈴，控告金門酒廠前任董事長李增財涉嫌觸犯背信罪，並質疑縣長楊鎮浯與父親楊肅元是共同正犯，恐形成利益交換網絡侵蝕金門與金酒？對此，楊鎮浯競選辦公室表示，針對坊間及網路不實謠傳及有心人士操弄的選舉手段，楊鎮浯團隊絕不姑息養奸，將針對相關人士依法提出告訴。
王經軍指稱，這段期間金酒營收獲利持續下滑，且公司經營管理顯然不佳，令人感到憂心，李增財是楊鎮浯參選2018年縣長選舉時的競選總幹事，選後即被派任擔任金酒公司董事長，後又擔任副縣長；李增財是否涉有以私害公導致金酒蒙受信譽與商益上的損失？與楊肅元及楊鎮浯是共同正犯，是否形成1股利益交換網絡侵蝕金門與金酒？
王經軍提出幾點疑問：過去70多年金酒公司對各大社團公司行號的訂製酒都只見陶瓷瓶，為何獨見2019年董楊宗親會可以透過黑松首次使用玻璃瓶裝訂製？楊肅元向黑松購買訂製酒的模式，為何金門民間社團都不知道？楊肅元是否因為楊鎮浯及李增財的因素，而有特權管道取得相關資訊？他也對金酒公司在董楊童宗親會主題酒的獲利報酬率產生質疑。
對此，李增財不予回應；楊鎮浯競選辦公室表示，為還給鄉親理性、公義的生活環境，針對坊間及網路不實謠傳及有心人士操弄的選舉手段，楊鎮浯團隊絕不姑息養奸，將針對相關人士依法提出告訴，並報請警察機關展開偵察，以正視聽。