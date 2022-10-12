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    首頁　>　金門縣

    「縣長爸」購酒案餘波蕩漾 楊鎮浯陣營：有心操弄不實謠言將提告

    王經軍前往金門地檢署按鈴控告金酒公司前董事長李增財及縣長楊鎮浯及其父親楊肅元。（記者吳正庭攝）

    王經軍前往金門地檢署按鈴控告金酒公司前董事長李增財及縣長楊鎮浯及其父親楊肅元。（記者吳正庭攝）

    2022/10/12 23:08

    〔記者吳正庭／金門報導〕常往返台灣本島與金門經商的王經軍今天到金門地檢署按鈴，控告金門酒廠前任董事長李增財涉嫌觸犯背信罪，並質疑縣長楊鎮浯與父親楊肅元是共同正犯，恐形成利益交換網絡侵蝕金門與金酒？對此，楊鎮浯競選辦公室表示，針對坊間及網路不實謠傳及有心人士操弄的選舉手段，楊鎮浯團隊絕不姑息養奸，將針對相關人士依法提出告訴。

    王經軍指稱，這段期間金酒營收獲利持續下滑，且公司經營管理顯然不佳，令人感到憂心，李增財是楊鎮浯參選2018年縣長選舉時的競選總幹事，選後即被派任擔任金酒公司董事長，後又擔任副縣長；李增財是否涉有以私害公導致金酒蒙受信譽與商益上的損失？與楊肅元及楊鎮浯是共同正犯，是否形成1股利益交換網絡侵蝕金門與金酒？

    王經軍提出幾點疑問：過去70多年金酒公司對各大社團公司行號的訂製酒都只見陶瓷瓶，為何獨見2019年董楊宗親會可以透過黑松首次使用玻璃瓶裝訂製？楊肅元向黑松購買訂製酒的模式，為何金門民間社團都不知道？楊肅元是否因為楊鎮浯及李增財的因素，而有特權管道取得相關資訊？他也對金酒公司在董楊童宗親會主題酒的獲利報酬率產生質疑。

    對此，李增財不予回應；楊鎮浯競選辦公室表示，為還給鄉親理性、公義的生活環境，針對坊間及網路不實謠傳及有心人士操弄的選舉手段，楊鎮浯團隊絕不姑息養奸，將針對相關人士依法提出告訴，並報請警察機關展開偵察，以正視聽。

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